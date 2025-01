Hóa chất Thảo Thành trúng 4/6 gói mua sắm vật tư của Cao su Dầu Tiếng

Năng lực nhà thầu

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV hóa chất Thảo Thành có địa chỉ tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập năm 2010 với loại hình Công ty TNHH MTV; người đại diện pháp luật Đái Thị Hằng.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, công ty được phê duyệt tháng 5/2019 đến ngày 15/01/2025, nhà thầu đã tham gia 86 gói, trúng 9 gói, trượt 75 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 40,207 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập. Nhà thầu tham gia dự thầu tại nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh...

Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng...

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả gói mua sắm hạt nhựa có giá 2,18 tỷ đồng và gói mua sắm hóa chất Acid Formic và PR0015 có giá 1,488 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu này đều do Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng làm chủ đầu tư.

6 ngày trúng 4 gói thầu cùng một dự toán

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong 2 ngày 10/01 và 15/01/2025, Công ty TNHH MTV Hóa Chất Thảo Thành được Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng phê duyệt trúng liền 4 gói thầu cùng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư vườn cây kinh doanh (đợt 1) năm 2025:

Gói mua sắm vaseline năm 2025 có giá 661,21 triệu đồng, duy nhất Công ty Thảo Thành dự thầu và trúng với giá 555,416 triệu đồng, thực hiện 20 ngày theo Quyết định KQ2400585128_2501101030 ngày 10/01/2025;

Quyết định KQ2400586669_2501151012 ngày 15/01/2024 phê duyệt Công ty Thảo Thành trúng gói thầu Mua sắm mái che chén năm 2025 với giá 9,348 tỷ đồng. Nguồn MSC

Gói Mua sắm vật tư gắn máng che mưa năm 2025 có giá 3,204 tỷ đồng, Công ty Thảo Thành dự thầu và trúng với giá 2,703 tỷ đồng, thực hiện 60 ngày theo Quyết định KQ2400585782_2501101532 ngày 10/01/2025. Tại gói thầu này, Công ty CP vật liệu xây dựng Dầu Tiếng là nhà thầu sau đánh giá xếp hạng 2; Công ty TNHH cơ khí xây dựng - thí nghiệm điện Quốc Tuấn trượt thầu do không cung cấp hồ sơ chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh dự thầu và không cung cấp giấy phân tích chất lượng sản phẩm; Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại và dịch vụ Phương Anh trượt thầu do không bổ sung làm tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký bảo lãnh dự thầu (văn bản ủy quyền). Nhà thầu không cung cấp phiếu phân tích sản phẩm; Công ty TNHH sản xuất thương mại vật tư nông nghiệp Dương Thành Danh trượt thầu do nhà thầu không nộp phiếu phân tích chất lượng sản phẩm và không bổ hợp đồng tương tự chứng minh năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu;