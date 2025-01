Bình Dương: Cty Kiến Xanh trúng gói giám sát xây dựng trường Nguyễn Văn Tiết

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Kiến Xanh (Cty Kiến Xanh) có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương; thành lập năm 2006 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật ông Trần Vũ.

Là nhà thầu chuyên về lĩnh vực tư vấn giám sát, nên công ty thường xuyên trúng các gói thầu liên quan tới lĩnh vực tư vấn, tư vấn giám sát, khảo sát lập quy hoạch... trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo tìm hiểu, nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 10/2016, tới tháng 4/2017 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tổ chức mời thầu với giá 116.174.691 đồng. Từ đó tới 26/12/2024, nhà thầu được ghi nhận đã tham gia 95 gói, trúng 85 gói, trượt 4 gói, 6 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh hơn 30,521 tỷ đồng (với hơn 6,249 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò liên danh hơn 4,102 tỷ đồng bao gồm tổng giá trị của tất cả các thành viên trong liên danh.

Nhà thầu chủ yếu dự thầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngoài ra còn dự thầu tại TP HCM, Tây Ninh, Lâm Đồng...

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả gói Tư vấn lập nhiệm vụ, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Phòng Quản lý đô thị thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư;

Tư vấn lập nhiệm vụ, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KHLCNT Lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Phòng Quản lý đô thị thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư;

Tư vấn khảo sát địa hình và Lập quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 thuộc KHLCNT Lập Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm thương mại Thống Nhất do Phòng Quản lý đô thị thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư...

"Một mình một ngựa" trúng gói tư vấn giám sát thi công

Quyết định số 70/QĐ-QLDA, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc dự án Xây dựng bổ sung Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 23/12/2024, ông Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Thuận An đã ký Quyết định số 70/QĐ-QLDA, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc dự án Xây dựng bổ sung Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết cho Công ty Kiến Xanh trúng thầu với giá 1,343 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 1,414 tỷ đồng) thực hiện 500 ngày.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng bổ sung Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết được UBND TP Thuận An phê duyệt Quyết định 6553/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 với tổng mức đầu tư hơn 107,021 tỷ đồng nhằm đáp ứng cơ sở vật chất dạy và học, đáp ứng tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố Thuận An và của tỉnh Bình Dương.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết sẽ được xây dựng trên diện tích 12.547,3m2 với công năng sử dụng gồm: 14 phòng học, phòng công nghệ, phòng Đoàn đội và công đoàn, phòng đọc cho học sinh và giáo viên, kho sách và thủ thư... với quy mô 5 tầng lầu; khu nhà bếp; khu nhà tập thể thao đa năng và các hạng mục phụ trợ như san nền; cổng, tường rào; sân và đường nội bộ; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống cấp nước; thoát nước thải; PCCC...

Với tổng mức đầu tư hơn 107,021 tỷ đồng sẽ phân bổ cho chi phí xây dựng khoảng 68,928 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 12,332 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 1,719 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 4,812 tỷ đồng; chi phí khác hơn 1,337 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 17,836 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án năm 2023-2026, nguồn vốn được trích từ ngân sách thành phố. UBND TP Thuận An giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Thuận An tổ chức quản lý dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC tổ chức mời thầu.

Một phần văn bản trả lời của công ty Kiến Xanh

Theo KHLCNT được UBND TP Thuận An Phê duyệt tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND, ngày 27/03/2024 dự án có 13 gói thầu liên kết. Trong đó gói Tư vấn giám sát thi công xây lắp được Ban QLDA ĐTXD thành phố Thuận An phê duyệt e-HSMT tại Quyết định 44/QĐ-QLDA ngày 7/11/2024; Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC đăng tải cùng ngày. Hoàn thành đóng mở thầu ngày 25/11/2024 với duy nhất Công ty Kiến Xanh tham gia dự thầu.

Bày tỏ thắc mắc về việc liên tục trúng nhiều gói thầu tư vấn thuộc các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương liệu nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng gói thầu? PV đã có liên hệ với công ty Kiến Xanh. Ngày 02/01/2025, ông Trần Vũ Giám đốc Công ty Kiến Xanh đã có văn bản số 02/CV-KX phúc đáp Báo TTCS. Qua đó khẳng định: "Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Kiến Xanh được thành lập từ năm 2006, với kinh nghiệm 18 năm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trong địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận, chúng tôi với đội ngũ trên 40 nhân sự là các Kỹ sư, Kiến trúc sư, cán bộ kỹ thuật có đầy đủ bằng cấp từ đại học trở lên và có chứng chỉ hành nghề theo quy định hiện hành ở các bộ môn có thể đảm bảo thực hiện công tác tư vấn đúng tiến độ và đạt chất lượng. Các hợp đồng tư vấn chúng tôi ký kết và thực hiện chưa từng bị Chủ đầu tư phạt vì các lỗi trễ tiến độ hoặc hồ sơ không đảm bảo chất lượng. Trong các năm qua công ty chúng tôi đều được UBND tỉnh Bình Dương khen tặng là doanh nghiệp tiêu biểu của Tỉnh. Các năm vừa qua công ty chúng tôi đã tham gia một số gói thầu ở các lĩnh vực tư vấn, hầu hết là các gói thầu có giá trị tương đối vừa và nhỏ. Đây là các gói thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nên các thông tin về gói thầu được công khai minh bạch trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia. Quá trình đấu thầu được trình thẩm định và phê duyệt tuân thủ theo quy định của Luật hiện hành.

Với số lượng nhân sự nhiều kinh nghiệm đang có như hiện nay và hồ sơ năng lực được tích lũy trong 18 năm qua, công ty chúng tôi hoàn toàn có thể tham dự các gói thầu có quy mô lớn hơn so với các gói thầu đã và đang tham dự".

Qua tìm hiểu, trong năm 2024, công ty Kiến Xanh cũng trúng gói Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến ranh Thái Hòa - Tân Uyên) cũng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Thuận An làm chủ đầu tư với giá 1,401 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 1,449 tỷ đồng) với vai trò nhà thầu liên danh. UBND TP Thuận An phê duyệt KQLCNT theo Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 02/02/2024.

Ngoài 2 gói thầu trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nêu trên, Công ty Kiến Xanh cũng được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Thuận An chỉ định hàng loại gói như: Cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc dự án Xây dựng đường Lái Thiêu PKV-28 với giá 58,678 triệu đồng; Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán thuộc dự án Xây dựng đường Lái Thiêu PKV-28 với giá 248,327 triệu đồng; ngoài ra còn các gói như Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Khảo sát và lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng...