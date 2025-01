Cty Y tế Tiến Phát trúng loạt gói thầu không cạnh tranh của BVĐK Ninh Thuận?

Mới đây (17/12/2024), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận công bố quyết định số 1928/QĐ-BVT ngày 16/12/2024 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng trong sàng lọc máu có giá hơn 3,2 tỷ đồng. Theo đó, Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Tiến Phát (Cty Y tế Tiến Phát) là đơn vị duy nhất tham dự và trúng gói thầu này với giá hơn 3,06 tỷ đồng.



Danh mục của gói thầu này là 19 sản phẩm hàng hóa gồm: Xét nghiệm Anti-HCV Reagent kit, mẫu chuẩn Architech Anti-HCV Calibrator, mẫu chứng Architech Anti-HCV Controls, màng ngăn Septum, cóng phản ứng, dung dịch rửa đệm đậm đặc, HBsAg Reagent kit, HBsAg Calibrators, HbsAg Controls, HIV Ag/Ab Combo Calibrator, HIV Ag/Ab Combo Reagent kit, HIV Ag/Ab Combo Controls, Dung dịch phản ứng miễn dịch, Cốc đựng mẫu, Syphilis TP Calibrator, Syphilis TP Controls, Syphilis TP Reagen kit, Dung dịch xử lý tiền phản ứng và Dung dịch rửa kim.

Trước đó, hồi tháng 10/2024, Cty Y tế Tiến Phát cũng là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu Mua sắm vật tư dùng trong chụp và can thiệp mạch máu ngoại biên có giá hơn 4,64 tỷ đồng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Giá trúng thầu của Cty Y tế Tiến Phát bằng với giá gói thầu là hơn 4,64 tỷ đồng.

Danh mục hàng hóa của gói thầu này gồm: Bóng nong mạch máu ngoại biên nhãn hiệu Ultraverse 014, Bóng nong mạch máu ngoại biên Ultraverse 018, Bóng nong mạch máu ngoại biên Ultraverse 035, Bóng nong mạch máu ngoại biên siêu cứng Conquest 40, Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc Lutonix 014, Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc Lutonix 035, Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên Seeker, Bộ dung cụ bơm bóng áp lực cao Presto, Giá đỡ mạch máu ngoại biên (LifeStar), Giá đỡ mạch máu ngoại biên (LifeStent vascular stent), Giá đỡ mạch máu ngoại biên (LifeStent XL Vascular Stent), Giá đỡ mạch máu ngoại biên (LifeStent Solo Vascular Stent System, Vi dây dẫn đường các loại các cỡ (Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên Asahi), Bóng nong mạch máu ngoại biên các cỡ (bóng nong mạch máu ngoại biên Jade), Vi ống thông các loại, các cỡ (Vi ống thông ngoại biên Asahi Corsair Carmet).

Trong tháng 8/2024, Cty Y tế Tiến Phát được BV ĐK tỉnh Ninh Thuận phê duyệt trúng 4 gói thầu trong đó có 3 gói mua sắm trang thiết bị y tế và 1 gói mua sắm vật tư y tế trúng thầu theo hình thức đấu thầu trực tiếp.

Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho máy xét nghiệm HbA1c có giá 1,021 tỷ đồng, Cty Y tế Tiến Phát là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng bằng giá gói thầu theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số 1032/QĐBVT ngày 19/8/2024. Tại gói thầu này Cty Y tế Tiến Phát sẽ cung cấp 8 mặt hàng gồm: Bộ lọc (Filter Element G8), Cột sắc ký (TSKgel G8 Variant Hsi), Dung dịch kiểm chuẩn (Hemoglobi n A1c Calibrator set), Dung dịch kiểm chứng (Hemoglobi n A1c Control Set), Dung dịch rửa giải 1. G8 Variant Elution Buffer HSi No.1(S)), Dung dịch rửa giải 2 (G8 Variant Elution Buffer HSi No.2(S)), Dung dịch rửa giải 3 (G8 Variant Elution Buffer HSi No.3(S)), Dung dịch rửa và ly giải hồng cầu (HSI Hemolysis & Wash Solution (L).



Ngày 19/8/2024, nhà thầu cũng là đơn vị duy nhất tham gia và trúng gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa với giá 4,623 tỷ đồng (giá gói thầu 4,674 tỷ đồng) theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 1031/QĐ-BVT ngày 19/8/2024. Gói thầu này có 30 sản phẩm gồm: Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng nồng độ Glucose (Glucose Liquicolor), Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Urea (Urea liquiUV), Hóa chất cho xét nghiệm định lượng auto-Creatinine (auto-Creatinine liquicolor), Hoá chất cho xét nghiệm định lượng GOT (GOT ASAT IFCC mod liquiUV), Hoá chất cho xét nghiệm định lượng GOT (GPT ALAT IFCC mod liquiUV), Hoá chất cho xét nghiệm định lượng GGT (Gamma-GT liquicolor), Hoá chất cho xét nghiệm định lượng alpha-Amylase (alpha-Amylase liquicolor), Hoá chất sử dụng cho máy sinh hoá để định lượng nồng độ Albumin (Albumin liquicolor), Hoá chất sử dụng cho máy sinh hoá để định lượng nồng độ Protein toàn phần (Total Protein liquicolor), Hoá chất cho xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol, Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Uric Acid, Chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm miễn dịch C3/C4/Tran sferirin, Hoá chất cho xét nghiệm định lượng CRP, Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hoá CRP, Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Cholesterol, Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Magnesium, Hoá chất sử dụng cho máy sinh hoá để định lượng Transferrin, Hoá chất cho xét nghiệm định lượng MicroAlbum in, Chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm sinh hoá Microalbum in, Hoá chất cho xét nghiệm định lượng CK-MB, Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng CK-MB, Chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm CK-MB, Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Iron, Chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm sinh hoá, Huyết thanh kiểm chuẩn dùng trong xét nghiệm sinh hoá, Huyết thanh chuẩn bệnh lý dùng trong xét nghiệm sinh hoá, Cóng đo phản ứng cho máy sinh hoá tự động, Dung dịch rửa cóng đo cho máy sinh hoá tự động, Dung dịch rửa kim cho máy sinh hoá tự đông, Dung dịch rửa máy cho máy sinh hoá tự động.



Cũng trong tháng 8 nhà thầu được Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Thuận phê duyệt Quyết định số 989/QĐ-BVT, công nhận KQLCNT Mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho máy huyết học, ion đồ với giá 5,127 tỷ đồng (giá gói thầu 5,215 tỷ đồng). Tại gói thầu này Cty Y tế Tiến Phát sẽ cung cấp khoảng 21 mặt hàng như: Điện cực Ca; điện cực Cl; Điện cực Na; Điện cực K; Điện cực PH; Điện cực tham chiếu; Dây bơm dùng cho máy điện giải; Dung dịch ly giải Hemoglobin; Hóa chất ly giải thành phần bạch cầu; Hóa chất kiểm chứng...

Khởi đầu năm 2024, Cty Y tế Tiến Phát đã trúng gói thầu có giá hơn 2,55 tỷ đồng Mua sắm dung dịch sát khuẩn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận vào ngày 22/2/2024. Cty Y tế Tiến Phát trúng gói thầu này với giá hơn 2,44 tỷ đồng. Gói thầu có 14 sản phẩm gồm: Cồn 90 độ, Cồn tuyệt đối, Dầu mù u, Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế, Dung dịch rửa quả lọc thận, Dung dịch rửa tay phẫu thuật, Dung dịch vệ sinh tay thường quy, Dung dịch sát khuẩn bề mặt, Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính đa Enzyme, Dung dịch tẩy rửa dụng cụ, Gel bôi trơn, Natri clorid, Viên khử trùng, Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Ngoài các gói thầu nêu trên, Cty Y tế Tiến Phát cũng được ghi nhận trúng nhiều gói thầu có giá hàng trăm triệu đồng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2018 đến thời điểm 31/12/2024, Cty Y tế Tiến Phát đã tham gia 120 gói thầu, trong đó trúng 104 gói, trượt 9 gói, 6 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 239,136 tỷ đồng (với hơn 992 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập gần 117 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 121,494 tỷ đồng bao gồm tổng giá trị của tất cả các thành viên liên danh.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Tiến Phát được thành lập ngày 30/9/2024, người đại diện theo pháp luật là ông Dương Chí Thành. Trụ sở chính của Công ty đặt tại đường Cù Lao, Phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Cty Y tế Tiến Phát được biết đến là nhà phân phối các thiết bị y tế đa dạng, bao gồm: thiết bị chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, nội soi, x-quang), thiết bị xét nghiệm (xét nghiệm sinh hóa,vi sinh, huyết học, miễn dịch, nước tiểu và tế bào), thiết bị theo dõi chức năng và phòng mổ (monitor, đèn mổ, bàn mổ, máy thở, bộ đặt nội khí quản, máy hút dịch, máy điện tim...), kính hiển vi, mô hình đào tạo y khoa và các vật tư hoá chất đi kèm... của các hãng như: horiba, abbott, human, tosoh,teco,biomerieux...