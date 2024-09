Hòa Bình khẩn trương di dời hộ dân có nguy cơ bị sạt lở

Tập trung phương án bảo đảm an toàn cho người dân



Trước dự báo cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) trên Biển Đông đang di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, chiều 6/9, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão số 3.

Đồng chủ trì hội nghị có ông Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến từ UBND tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão số 3 của tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Ảnh hưởng của bão số 3, dự báo từ ngày 7 - 9/9, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên đến 300 - 350 mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão số 3, tỉnh Hòa Bình có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện nay, cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn - Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình đã dự trữ hơn 11 nghìn phao cứu hộ các loại; 284 nhà bạt; 7 xe cứu hộ, 44 tàu, thuyền tìm kiếm cứu nạn; 106 xe ô tô các loại; 18 máy bơm và 16 bộ hệ thống truyền hình hội nghị, một số phương tiện chuyên dùng khác và nhiều nhu yếu phẩm để sẵn sàng phòng chống bão.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Trong đó, đặc biệt chú ý di dời các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, ngập úng ra khỏi khu vực không an toàn; đảm bảo an toàn đối với các thuyền, bè trên lòng hồ sông Đà, các tuyến đường giao thông thường xuyên bị sạt lở như tuyến quốc lộ 6 đoạn dốc Cun, đường 433; đường 435… Các đại biểu đề nghị UBND các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng trực tại các tuyến đường; ngầm tràn; rà soát các khu vực trọng điểm, sẵn sàng phương tiện và vật chất để ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ cao, khẩn trương di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương quan tâm đến hoàn lưu bão vì thời gian này lượng mưa rất lớn, nguy cơ sạt lở rất cao. Rà soát các hồ đập, nhất là các hồ, đập bị xuống cấp để có phương án gia cố, khắc phục. Phải giữ thông tin liên lạc giữa các cấp để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đề nghị cả hệ thống chính trị phải nâng cao nhận thức đối với công tác phòng chống cơn bão số 3. Các cấp, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm công điện ngày 5/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ, công điện của UBND tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng phó với bão số 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực 24/24h trong suốt thời gian lũ bão, không ra khỏi địa bàn. Giao Sở NN&PTNT là đầu mối 6 tiếng 1 lần có thông báo gửi Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh tình hình lũ bão. Các đồng chí phụ trách các xã nắm sát tình hình các xã kịp thời báo cáo khi có sự cố xảy ra.

Tỉnh Hòa Bình huy động cả hệ thống chính trị tập trung ứng phó bão số 3.

Sở Thông tin và truyền thông tăng cường công tác thông tin truyền thông tình hình cơn bão số 3, cập nhật một cách nhanh nhất thông tin đến người dân. Lực lượng công an, bộ đội, y tế, tổ xung kích phòng chống bão lũ địa phương trực 100% lực lượng. Các địa phương hoãn tất cả các cuộc họp, dừng tất cả hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động đông người ngoài trời để ứng phó với lũ bão. Ngành GD&ĐT cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học từ thứ 7 đến hết thứ 2. Vận động các hộ dân không ra ngoài trong thời gian lũ bão và chủ động di dời, tìm nơi tránh trú an toàn.

Các xã, thị trấn khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở trước 8h ngày 7/9. Toàn bộ phương tiện thủy dừng hoạt động. Tổ chức trực chốt đối với các ngầm, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Nguyên tắc là đến 8h ngày 7/9, toàn bộ các điểm có nguy cơ cao phải di dời người dân đến nơi an toàn. Chủ động phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ, cấp nào lo cấp ấy. Các cơ quan nhà nước chủ động công tác phòng chống tại cơ quan mình. Đối với các ngành chuyển tất cả đồ đạc, dụng cụ, trang thiết bị đến nơi an toàn…

Cả hệ thống chính trị tập trung ứng phó bão số 3

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình có Công văn số 649-CV/TU, về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp và dự báo có cường độ rất mạnh của bão số 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các Công điện hỏa tốc số 86/CĐ-TTg, 87/CĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo địa bàn được phân công theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình và trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo hiện trường; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo phòng, chống, ứng phó với bão số 3.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực 24/24h để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với tinh thần "chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bão lũ.

Đối với các lãnh đạo sở, ban, ngành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tại địa bàn các xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi; báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão (nếu có) về Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ứng phó với bão số 3 theo các công điện, văn bản đôn đốc đã được UBND tỉnh ban hành gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Yêu cầu triển khai công tác quan trọng này với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm nay (6/9) đến sáng mai (9/9), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm (mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 07/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 07/9 đến đêm 08/9).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đánh giá Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm có bão hình thành siêu bão ngay trên Biển Đông.