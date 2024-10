Hồ sơ công ty Bách Đạt An có nguyên TGĐ bị giữ hình sự

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam triệu tập làm việc và giữ hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Châu - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An.



Báo Người lao động dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, hôm 25/10 cho biết lý do bà Châu bị giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ nội dung liên quan đến việc sử dụng trái phép số tiền Công ty CP Bách Đạt An huy động vốn của người dân. Ban đầu, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền là 5 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Kim Châu - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An. (Ảnh: Công Lý).

Về Công ty CP Bách Đạt An liên quan đến lùm xùm nguyên Tổng giám đốc Hoàng Thị Kim Châu bị giữ hình sự, qua tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2017, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm: bà Hoàng Thị Kim Châu (chiếm 45% vốn), ông Nguyễn Hữu Vinh (45% vốn) và ông Nguyễn Công Mẫn (10% vốn).

Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại lô A7-21,22, khu Đô Thị Sentosa Riverside, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Công Mẫn.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty CP Bách Đạt An được thành lập vào tháng 5/2017. (Ảnh: Người lao động).

Theo Báo Đầu tư, từ năm 2017, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside.

Cả 3 dự án này đã kéo dài nhiều năm, xảy ra nhiều tranh chấp, kiện tụng; khi có gần 800 trường hợp người dân đặt cọc mua gần 1.000 lô đất tại các dự án trên.

Liên quan đến 3 dự án, vừa qua tỉnh Quảng Nam đã điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị số 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Cả 3 dự án đô thị do Bách Đạt An làm chủ đầu tư , gồm: khu đô thị Bách Đạt 1, tổng diện tích 8,17 ha; khu đô thị 7B mở rộng, có diện tích 19,53 ha và dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, có diện tích 18,26 ha.

Tại Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An được giao thực hiện 14 dự án. Đến nay, chỉ có duy nhất dự án khu đô thị An Phú Quý là hoàn thành.