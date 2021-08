Hé lộ ông chủ sân golf Hoàng Đồng ở Lạng Sơn 17 năm ì ạch

Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn được thành lập tháng 12/2009, có trụ sở tại thôn Hoàng Trung (Nà Tâm cũ), xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng 17 năm ì ạch và nhiều lần nằm trong tầm ngắm thu hồi. (Ảnh: Báo Xây Dựng). Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Vũ Nhất - Chủ tịch HĐQT (sinh năm 1974, thường trú phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và ông Lâm Bảo Kỳ (sinh năm 1962, người Đài Loan, Trung Quốc).



Theo Vietnamfinance, Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn có vốn điều lệ 464 tỷ đồng, gồm các cổ đông: Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Công ty Kai Chieh International Investment LTD (Cayman Island, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland), Công ty Ever Gigantic CO., LTD (British Virgin Islands, Trung Quốc, Đài Loan), Công ty Sky Master INT I CO., LTD (British Virgin Island, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) và cá nhân Ngô Minh Đức (Đài Loan, Trung Quốc).

Trong đó, tỷ lệ sở hữu lần lượt như sau: Công ty Kai Chieh International Investment LTD nắm 50,01% (tương đương 232 tỷ đồng), Công ty Sky Master INT I CO., LTD nắm 5% (tương đương 23,2 tỷ), Công ty Ever Gigantic CO., LTD nắm 28,09% (tương đương 130,3 tỷ) và Ngô Minh Đức nắm 1,899% (tương đương 8,8 tỷ).

Tính đến cuối tháng 7/2021, danh sách cổ đông nước ngoài của Công ty chỉ còn ghi nhận 2 cái tên là: Công ty Kai Chieh International Investment LTD với tỷ lệ sở hữu không đổi, còn Công ty Ever Gigantic CO., LTD giảm tỷ lệ sở hữu xuống 15% (tương đương 69,6 tỷ đồng).

Tháng 8/2021, danh sách cổ đông nước ngoài chỉ ghi nhận Công ty Kai Chieh International Investment LTD với tỷ lệ sở hữu như cũ. Như vậy, có thể nói Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn là Công ty con của Công ty Kai Chieh International Investment LTD (có trụ sở tại thiên đường thuế Cayman Island).

Trước đó, dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng được cấp phép đầu tư vào tháng 3/2004 với tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu USD. Đến nay, đã qua 17 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành và nhiều lần nằm trong tầm ngắm thu hồi.

Ngày 11/6 vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, do vi phạm tiến độ thực hiện dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng và 5 hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt 215 triệu đồng.

Tiếp đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với chủ đầu tư và xác nhận sự thay đổi các cổ đông trong doanh nghiệp; thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án của nhà đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư.

Theo đó, dự án điều chỉnh có quy mô sử dụng đất 202ha, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Sân golf, nhà ở thương mại liền kề, khách sạn, khu vui chơi giải trí, khu tái định cư… với thời gian thực hiện điều chỉnh trong giai đoạn 2021 - 2024.

Đến nay, UBND TP.Lạng Sơn đã bàn giao 150ha mặt bằng sạch và chuẩn bị hồ sơ phục vụ đo đạc, kiểm đếm đối với phần diện tích 52ha chưa giải phóng mặt bằng.