Hé lộ ông chủ công ty Hoàng Long xây dựng không phép

Công ty Cổ phần Hoàng Long vừa bị UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xử phạt 130 triệu đồng do xây dựng không phép, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào tháng 9/2017.

Công ty Cổ phần Hoàng Long được thành lập từ năm 2006, do ông Nguyễn Văn Hùy là người đại diện. Doanh nghiệp có trụ sở tại thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), chuyên hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Văn Hùy là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hoàng Long.

Ông Nguyễn Văn Hùy là người đại diện theo pháp luật

Ngoài ra, ông Hùy còn đại diện cho loạt công ty khác như: Công ty Cổ phần An Thịnh Phát HD, thành lập năm 2019, hoạt động bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng An Phát HD, thành lập năm 2016, chuyên sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Công ty Cổ phần New Station, thành lập năm 2020, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Nhà máy gạch ngói của Công ty Cổ phần Hoàng Long tại huyện Tứ Kỳ. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Trước đó, thông tin trên Báo Hải Dương cho biết, bà Vũ Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Hoàng Long 130 triệu đồng .

Nguyên nhân do ngày 23/1/2024, công ty xây dựng 1 hạng mục công trình có kích thước 39 x140 m, kết cấu cột thép, mái lợp tôn tại vị trí bãi xếp gạch thành phẩm mà không có giấy phép.

Ngoài hình thức xử phạt, công ty buộc phải dừng thi công xây dựng các hạng mục công trình trên và phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng các công trình trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày 1/2/2024.