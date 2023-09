Ngành xây dựng triển vọng hứa hẹn nhưng định giá ở mức căng thẳng

Giải ngân vốn đầu tư công đã tăng trưởng đáng kể so năm ngoái



Đến cuối tháng 8 năm 2023, ước tính giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam là 319.985 tỷ đồng, đạt 39,4% mục tiêu năm 2023. So với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 42,3%.

Cho dù việc hoàn thành kế hoạch tương đối chậm so với tiến độ nhưng con số tuyệt đối đã tăng trưởng lớn hơn đáng kể so với năm ngoái, từ 221.154 tỷ đồng lên 319.985 tỷ đồng (44,7% so cùng kỳ. Ngoài ra, Mirae Asset lưu ý rằng việc giải ngân có xu hướng tăng mạnh vào thời điểm cuối năm.

Về tiến độ cao tốc Bắc Nam, g iai đoạn 1 (2017–2020): Đến hết tháng 8/2023 ước lũy kế giải ngân 57.276 tỷ đồng, đạt 87,1% kế hoạch; trong đó, năm 2023 là 9.800 tỷ đồng, đạt 57,1% kế hoạch năm 2023.

Còn giai đoạn 2 (2021–2025): Đến hết tháng 8/2023, lũy kế ước giải ngân là 32.702 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch; trong đó, năm 2023 là 27.925 tỷ đồng, đạt 61,7% kế hoạch năm 2023.

Tiến độ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, và Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng: Đến cuối tháng 8/2023, số giải ngân lũy kế ước đạt 7.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm 2023.

Về các dự án hạ tầng lớn, Việt Nam kỳ vọng đường cao tốc Bắc Nam với tổng vốn đầu tư ~200 nghìn tỷ đồng (~8,5 tỷ USD) sẽ được kết nối hoàn chỉnh vào cuối năm 2025, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và hành khách không bị gián đoạn xuyên suốt trục Bắc Nam.

Công trường xây dựng sân bay quốc tế Long Thành thời gian gần đây đang được đẩy nhanh tiến độ với việc động thổ gói thầu 5.10 (trị giá xấp xỉ 1,5 tỷ USD) và gói thầu 4.6 (~370 triệu USD) diễn ra vào ngày 31/8.

Ngoài ra, từ giai đoạn 2025-2030, Việt Nam sẽ ưu tiên đầu tư đường cao tốc theo trục Đông – Tây. Tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã khởi công xây dựng 3 đường cao tốc trên trục này (như bảng dưới) với tổng vốn đầu tư ước tính ~85.000 tỷ đồng (~3,6 tỷ USD).

Với tất cả các công việc đang được thực hiện, Mirae Asset nhắc lại kỳ vọng trước đây rằng chi tiêu của Chính phủ cho cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra tác động lớn và thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế trong 3–5 năm tới.

Những doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư công

VCG, thành viên liên danh VIETUR thắng thầu gói thầu 5.10 tại Long Thành IA, là một trong những đơn vị được hưởng lợi nhiều nhất. Những công trình này càng củng cố thêm cho VCG vị thế là nhà thầu đứng đầu về cơ sở hạ tầng.

Hơn thế nữa, Mirae Asset kỳ vọng sẽ chứng kiến một số công ty xây dựng sẽ nổi lên và bứt phá nhờ hưởng lợi từ cơ hội đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay. Có thể kể tên một số công ty trong đó có HHV, LCG với hợp đồng chủ yếu đến từ việc xây dựng đường cao tốc và các công trình cơ sở hạ tầng.

Bảng dưới đây cho thấy các công ty niêm yết tham gia vào cơ sở hạ tầng như thế nào trong 2-3 năm tiếp theo, với những dự án trên 1.000 tỷ đồng.

Trái ngược với triển vọng tích cực, lợi nhuận của 5 trên 7 cổ phiếu được theo dõi có phần gây thất vọng khi đã suy giảm trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong vài tháng vừa qua, các cổ phiếu trong danh sách theo dõi của Mirae Asset đã có kết quả khả quan so với VN-Index. Một số cổ phiếu đã tăng tương đối nhanh và đủ dài, trong khi thu nhập chưa bắt kịp diễn biến thị trường, chính vì vậy khiến định giá trở nên bớt hấp dẫn hơn. Mirae Asset tin rằng cần có thêm chất xúc tác/yếu tố thuận lợi, hoặc lợi nhuận phải được cải thiện, trước khi cổ phiếu di chuyển đến một vùng giá cao hơn.

Mặt khác, phần lớn các doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch lợi nhuận do nhiều nguyên nhân, như các dự án chậm bị tiến độ, thiếu nguyên vật liệu xây dựng (đá, cát) hay đặt kế hoạch tài chính chưa phù hợp.

Tuy nhiên, dường như thị trường chưa bị tác động bởi yếu tố lợi nhuận và giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên mức cao hơn.

Tính đến thời điểm báo cáo, các cổ phiếu này tiếp tục vượt trội so với thị trường với mức tăng giá từ 40%–80% (YTD), cho thấy kỳ vọng tương đối cao từ các nhà đầu tư.

Sau đợt tăng điểm kéo dài kể từ đầu năm đến nay, chỉ số định giá của các doanh nghiệp phần lớn đang nằm ở vùng cận trên.