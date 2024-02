Cuộc đời chìm nổi của đại gia “truân chuyên” nhất Việt Nam

Nhắc đến đại gia Lê Ân người ta nhớ đến vị doanh nhân giàu có nức tiếng Vũng Tàu với 6 bà vợ, "siêu giường" 6 tỷ và siêu xe gần 30 tỷ... Ảnh: Kinhtexaydung Bên cạnh đó, đại gia Lê Ân cũng được xem là người "truân chuyên" bậc nhất trong giới doanh nhân sở khối tài sản hàng trăm triệu USD. Cuộc đời ông là một hành trình dài của sự thăng trầm cả trong sự nghiệp lẫn đời tư. Ảnh: Internet Đại gia Lê Ân sinh năm 1938 trong một gia đình đông anh em ở Quảng Nam. Ông từng trải qua một tuổi thơ nghèo khó, túng thiếu. Biến cố đầu tiên ập đến vào năm 1958 khi ông bỏ nhà đào thoát vào thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long (nay là Bình Phước) để trốn quân dịch dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Ảnh: Internet Trốn vào An Lộc, ông mưu sinh bằng cách mướn một chiếc máy may cũ đạp bằng chân rồi đặt trên vỉa hè. Khách đông, có những khi ông phải cuống cuồng để kịp trả đồ cho khách. Ảnh: Internet Hai năm sau đó, ông Lê Ân có đủ tiền mua lại chiếc máy may đã mướn và thuê thêm 2 máy may khác rồi thuê thợ làm. Một thời gian sau, ông học may áo vest rồi mở một tiệm chuyên may đồ vest và "ăn nên làm ra". Ảnh: Internet Có tiền từ tiệm may, ông mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác, như thành lập xưởng sản xuất giày dép da hiệu Italy, kinh doanh xe lam, xe buýt... và thành lập ngân hàng tư nhân. Ảnh: Internet Khi Sài Gòn giải phóng, ngân hàng phá sản, ông lại chuyển qua kinh doanh phế liệu. Sau đó, tiếp tục đầu tư xưởng sản xuất xe đạp và nhà máy, chế biến xà phòng, đồng thời thành lập tiệm vàng. Ảnh: Internet Thế nhưng, mỗi đêm tiệm vàng của ông lại âm thầm phân kim hàng chục lượng vàng từ nhiều nguồn khác nhau để bán lại cho những người đặt cược tương lai mình vào những ngày lênh đênh trên biển. Vì hành vi này mà đại gia Lê Ân bị bắt và phải đi cải tạo một thời gian. Ảnh: Internet Thời điểm năm 2018, tài sản của đại gia Vũng Tàu ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Internet Ngoài ra, đại gia Lê Ân còn được được nhắc đến nhiều trong các câu chuyện liên quan đến sự giàu có và những người phụ nữ. Năm 2012, ở tuổi 74, đại gia Lê Ân vẫn khiến người dân Vũng Tàu tiếp tục xôn xao khi tổ chức đám cưới với người vợ thứ 6 mới 19 tuổi. Ảnh: Internet Trước đó, đại gia Lệ Ân từng trải qua 5 đời vợ và 5 lần ly dị. Ông và người người vợ đầu tiên có 5 người con nhưng trong thời gian ông ở tù, người vợ này đã làm đơn ly dị. Ảnh: Internet Người vợ thứ hai là một phụ nữ lai Mỹ, ở với ông Lê Ân được một năm thì đi làm ăn xa và mất tích. Ông lấy tiếp 2 bà vợ nữa nhưng đều không có con với họ. Ảnh: ĐSPL Trong 5 người vợ đã bước qua cuộc đời ông, ông căm hận nhất là bà vợ cả, vợ hai và vợ ba. Sau nhiều sóng gió cuộc đời, ông Lê Ân đã tạc tượng 3 người này trong khu du lịch Chí Linh, TP.Vũng Tàu để hàng ngày đi ra đi vào nhìn thấy, nhắc mình “khắc cốt ghi tâm” nỗi hận. Ảnh: InternetTỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

