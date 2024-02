Có gì trong máy bay “made in China” vừa hạ cánh tại Việt Nam?

Mới đây, hai máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất bao gồm C919 và ARJ21 đã hạ cánh sân bay quốc tế Vân Đồn, bắt đầu chuỗi sự kiện Triển lãm và trình diễn Comac Airshow từ 26 đến 29/2. Ảnh: Người lao động Đây là 2 loại máy bay dân dụng đầu tiên tại Trung Quốc do Comac thiết kế và chế tạo với tham vọng cạnh tranh với 2 ông lớn là Boeing và Airbus. Ảnh: Tiền phong Trong đó, máy bay C919 có chiều dài gần 39 m, sức chứa 168 hành khách, tầm bay tối đa 4.075 km. Ảnh: Tiền phong C919 có cấu trúc của máy bay chở khách thân hẹp, ghế tương tự mẫu Boeing 737 Max và Airbus A320/321. Ảnh: Vietnamnet Trong máy bay có 2 dãy ghế, mỗi hàng ghế gồm 3 chỗ ngồi. Ảnh: Vietnamnet Khoang buồng lái trên chiếc C919 tương tự mẫu A320 của Airbus. Ảnh: Vietnamnet Mỗi chiếc C919 giá khoảng 99 triệu USD, rẻ hơn vài chục triệu so với Airbus A320 neo hay Boeing 737. Ảnh: Vietnamnet Còn ARJ21 thuộc loại tàu bay phản lực hai động cơ. Ảnh: Tiền phong ARJ21 có tầm bay từ 2.225 đến 3.700 km, có thể bố trí cấu hình ghế từ 78 đến 97 chỗ. Ảnh: Tiền phong ARJ21 đã được giao cho 12 khách hàng với số lượng 127 chiếc, vận chuyển trên 11 triệu hành khách, khẳng định được tính an toàn và độ tin cậy. Ảnh: VietnamnetPhân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

Mới đây, hai máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất bao gồm C919 và ARJ21 đã hạ cánh sân bay quốc tế Vân Đồn, bắt đầu chuỗi sự kiện Triển lãm và trình diễn Comac Airshow từ 26 đến 29/2. Ảnh: Người lao động Đây là 2 loại máy bay dân dụng đầu tiên tại Trung Quốc do Comac thiết kế và chế tạo với tham vọng cạnh tranh với 2 ông lớn là Boeing và Airbus. Ảnh: Tiền phong Trong đó, máy bay C919 có chiều dài gần 39 m, sức chứa 168 hành khách, tầm bay tối đa 4.075 km. Ảnh: Tiền phong C919 có cấu trúc của máy bay chở khách thân hẹp, ghế tương tự mẫu Boeing 737 Max và Airbus A320/321. Ảnh: Vietnamnet Trong máy bay có 2 dãy ghế, mỗi hàng ghế gồm 3 chỗ ngồi. Ảnh: Vietnamnet Khoang buồng lái trên chiếc C919 tương tự mẫu A320 của Airbus. Ảnh: Vietnamnet Mỗi chiếc C919 giá khoảng 99 triệu USD, rẻ hơn vài chục triệu so với Airbus A320 neo hay Boeing 737. Ảnh: Vietnamnet Còn ARJ21 thuộc loại tàu bay phản lực hai động cơ. Ảnh: Tiền phong ARJ21 có tầm bay từ 2.225 đến 3.700 km, có thể bố trí cấu hình ghế từ 78 đến 97 chỗ. Ảnh: Tiền phong ARJ21 đã được giao cho 12 khách hàng với số lượng 127 chiếc, vận chuyển trên 11 triệu hành khách, khẳng định được tính an toàn và độ tin cậy. Ảnh: Vietnamnet Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24