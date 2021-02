Hãng bay Vietravel lỗ 86 tỷ đồng năm 2020 trong năm đầu cất cánh

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, VTR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu giảm 67% xuống 479 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn 70% nên lãi gộp giảm 32% xuống 71 tỷ đồng.



Doanh thu tài chính giảm 22% xuống 17 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 25% xuống 20 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 56%, chi phí quản lý giảm 28%. Dù vậy, doanh nghiệp lỗ tiếp 15 tỷ đồng quý 4.

Theo giải trình của công ty, có ba nguyên nhân dẫn tới thua lỗ là: 1) Sự cạnh tranh gay gắt của các công ty du lịch khiến tỷ lệ lãi gộp giảm, từ 8,3% cùng kỳ xuống còn 7,2%. 2) Công ty phát triển kênh bán qua các đại lý môi giới và các trang mạng trực tuyến, vì vậy chi phí đầu tư và hoa hồng môi giới tăng so với cùng kỳ; và 3) Vietravel mở rộng đầu tư vào các công ty con, các công ty con này đang trong quá trình tái cấu trúc kinh doanh và hoàn thiện bộ máy nhân sự.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của Vietravel đạt 1.935 tỷ đồng, giảm 73% so với năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh số dịch vụ du lịch lữ hành (62%) và doanh số bán vé máy bay (24%). Do các chi phí phình to nên Công ty lỗ 86 tỷ đồng, năm trước lãi 40 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn lẫn các công ty con ở nước ngoài. Kinh doanh lỗ năm 2020 đã “đánh bay” lợi nhuận tích lũy, theo đó Công ty ghi nhận lỗ luỹ kế tính đến hết năm 2020 là hơn 15 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp có khoản vay dài hạn 710 tỷ đồng và vay ngắn hạn 403 tỷ đồng. Trong đó, 700 tỷ đồng là trái phiếu thường, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 9,25%/năm cho 15 tháng đầu tiên và tăng lên 11% cho thời gian còn lại. Tài sản đảm bảo là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines.