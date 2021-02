Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn về nhà?

Dân gian có câu “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” để nói về phong tục tập quán của người Việt trong năm mới. Theo đó, người xưa quan niệm muối là thứ chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình, cầu mong kinh tế thuận buồm, xuôi gió. Ảnh: Internet Vì vậy, vào đêm giao thừa,, sáng sớm mùng 1 Tết hoặc những ngày đầu năm mới, nhiều người thường bỏ ra từ 10.000-15.000 đồng để mua một túi muối nhỏ từ người bán dạo tại các cổng đình, đền, chùa... để mong muốn được rước tài lộc về nhà. Ảnh: Internet Bên cạnh tục mua muối, ngày đầu năm mới nhiều người còn mua thêm lửa. Theo quan niệm, lửa mang đến sự ấm áp, hạnh phúc cho gia đình. Ảnh: Internet Đặc biệt, các doanh nhân luôn có thói quen mua bao diêm hoặc bật lửa để giữ hoặc tặng cho bạn bè, đối tác...Ảnh: Internet Tương tự, mua giấy xin chữ được người xưa cho là việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Xin chữ đầu xuân mang ý nghĩa tốt đẹp là người dùng chữ biết chân quý giá trị của chữ, cũng là ước vọng xin cái may mắn. Ảnh: Lao động Người đến xin chữ sẽ xếp hàng để mua giấy với giá từ 50.000-70.000 đồng/tờ và được phát một phiếu có ghi sẵn số bàn. Sau đó, người xin chữ cầm tờ phiếu đó đến bàn ông đồ và xin chữ lấy may. Ảnh: Lao độngMua vàng đầu năm mới vừa để tích trữ tài sản vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may đầu năm cho cả năm được no đủ sung túc. Ảnh: Internet Do đó, cứ vào ngày vía Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng) người dân thường xếp hàng từ sáng đến tối để mua vàng. Ảnh: Internet Trong số các vật dụng may mắn được chọn mua đầu năm, đồ phong thủy là món đồ cũng được nhiều người ưa thích. Ảnh: Internet Ngày đầu năm, người dân thường mua đồ phong thủy vật hợp phong thủy để mang ý nghĩa cầu may cho gia đình. Nhiều người còn đem tăng cho người thân, bạn bè. Ảnh: Internet Video: Video: Người dân đổ xô đi mua vàng. Nguồn: VTV24

