Hai chất xúc tác cho POW

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố sơ bộ kế quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng sản lượng điện ước đạt 8,31 tỷ kWh, vượt 7% so với kế hoạch trong kỳ, và thực hiện 53,3% kế hoạch năm (15,59 tỷ kWh).



Doanh thu 6 tháng ước đạt 16,6 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch trong kỳ và đạt 55% kế hoạch năm (30,3 ngàn tỷ đồng).

Với kết quả đó, POW đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm sản lượng điện là 7,8 tỷ kWh; doanh thu kế hoạch ước 11,6 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động khác, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến những dự án như Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, nhà máy điện khí LNG, Luang Prabang…

POW chưa công bố lợi nhuận quý 2/2023, nhưng Chứng khoán Yuanta kỳ vọng lãi ròng có thể tăng khoảng 25% so cùng kỳ, lên 527 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng và chi phí đầu vào giảm. Do đó, lãi ròng 6 tháng 2023 sẽ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, đi ngang so cùng kỳ nhưng hoàn thành khoảng 90% kế hoạch năm 2023. POW đã ghi nhận khoản lãi bất thường 276 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 22, nếu loại trừ, lãi ròng 6 tháng 2023 sẽ tăng trưởng 25% so cùng kỳ.

Cho cả năm 2023, POW đặt kế hoạch doanh thu 30,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Sản lượng điện đạt 15,6 tỷ kWh, tăng 10% so cùng kỳ. POW đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 56% xuống 1.118 tỷ đồng. Tuy nhiên, POW thường đặt ra kế hoạch kinh doanh thấp và sau đó vượt kế hoạch.

Về nhà máy Vũng Áng, Ban lãnh đạo POW cho biết các vấn đề tại Vũng Áng có thể sẽ được giải quyết vào tháng 8. Theo tìm hiểu của Yuanta, tuabin bị sự cố hiện đang được chuyển đến Việt Nam và có thể được lắp đặt và sẵn sàng hoạt động vào quý 4/2023 nếu mọi việc suôn sẻ. Do tác động của El Nino có khả năng kéo dài đến quý 1/2024, nên nhu cầu nhiệt điện có thể sẽ vẫn ở mức cao cho đến thời điểm trên.

Động lực tăng trưởng trong dài hạn của POW theo Yuanta là đến từ hai nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 sắp đi vào hoạt động với tổng công suất là 1500MW. POW đang xây dựng hai nhà máy nhiệt điện khí (LNG) với tổng công suất là 1500MW và tổng vốn đầu tư là 1,4 tỷ USD. Yuanta kỳ vọng POW sẽ đưa vào vận hành Nhơn Trạch 3 vào năm 2025 và Nhơn Trạch 4 vào năm 2026, qua đó nâng công suất thiết kế lên thêm 35%.