Phát hiện “bức tranh ma” trên bảng trừ tà ở Babylon, chuyên gia sửng sốt

Hình vẽ trên phiến đá mô tả một con ma nam bộ râu ria xồm xoàm trông hung dữ bị một người phụ nữ dùng dây thừng kéo xuống âm phủ, kèm theo hướng dẫn cách trừ tà. Từ thế kỷ thứ 19 cho đến nay, " bức tranh ma" này đã nằm yên dưới tầng hầm của Bảo tàng Anh Quốc. Nó vẫn được coi là một cổ vật quý bởi niên đại và các văn tự cổ, nhưng không ai nghĩ nó giá trị đến thế vì không thấy được hồn ma. Irving Finkel, người phụ trách cấp cao tại bộ phận Trung Đông của Bảo tàng Anh (London), phát hiện ra phiến đá và dịch văn bản được khắc bên trên. Tờ Time of Israel và The Guardian đưa tin về phát hiện này, với sự phân tích của tiến sĩ Irving Finkel. Tờ New York Times cũng đề cập đến lý do tại sao bức tranh không được phát hiện trước đây, do nó mờ nhạt và chỉ hiện hình khi nghiêng dưới ánh sáng và quan sát một cách tập trung. Theo tìm hiểu, nghi lễ trừ tà ở thời Babylon cổ đại rất đặc biệt. Người trừ tà sẽ làm một bức vẽ bằng đá về một người đàn ông và một người phụ nữ, chuẩn bị cho họ những nhu yếu phẩm hàng ngày, sau đó những tấm bia đá này sẽ được chôn vùi vào lúc Mặt Trời mọc. Thầy trừ tà sẽ niệm chú, và câu thần chú trên tấm bia đá này thể hiện việc triệu hồi thần mặt trời Shamash của người Babylon cổ đại, người chịu trách nhiệm chuyển những hồn ma con người xuống cõi âm trong thần thoại. Bức tranh này cho thấy cách người Babylon cổ đại hình dung về hồn ma và cách tiêu diệt chúng. Nó là một vật thể quý giá vì có niên đại lâu đời và cung cấp thông tin quan trọng về tín ngưỡng và nghi lễ của cư dân cổ đại ở Babylon và Lưỡng Hà.

