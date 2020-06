Vinamilk bắt tay KIDO lập liên doanh nước giải khát – kem

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 9/6, CTCP Thực phẩm KIDO (Kido Foods, HoSE: KDF) đã tiết lộ thương hiệu Vibev – một sản phẩm của sự kết hợp giữa CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) và KIDO (KDC).



Theo đó, tên liên doanh là Công ty TNHH Liên doanh Nước giải khát Vinamilk – KIDO với tên thương hiệu là Vibev.

Tỷ lệ góp vốn của VNM là 51%, còn KDC là 49%. Lĩnh vực liên doanh của hai bên là sản xuất kinh doanh nước giải khát (bao gồm các loại nước có lợi cho sức khoẻ, trà, trà sữa... không bao gồm các loại nước có ga), sản xuất và kinh doanh các loại kem và thực phẩm đông lạnh.

Theo KDC, điểm tương đồng của hai công ty này đều là thương hiệu quốc gia. Trong khi Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa tại Việt Nam thì KIDO là đơn vị dẫn đầu thị trường kem và số 2 trong ngành dầu ăn tại Việt Nam…

Sở dĩ cả hai cũng tham gia phát triển ngành hàng nước giải khát do dung lượng và tốc độ tăng trưởng khá cao.

Cụ thể, năm 2014 ghi nhận 80.320 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,5% trong giai đoạn 2011-2014. Còn giai đoạn 2015-2019 ghi nhận mức tăng 8,4% với 123.558 tỷ đồng năm 2019. Dự kiến giai đoạn 2020-2023 sẽ tăng 6,3%, riêng trong năm 2020 doanh thu là 134.302 tỷ đồng.

Về cơ cấu ngành hàng nước giải khát, tỷ trọng doanh thu nước ngọt không ga đang tăng từ 37% của năm 2014 lên 41% trong năm 2019, tương ứng chiếm 50.782 tỷ đồng trong tổng doanh thu toàn thị khoảng 123.558 tỷ đồng.

Ngược lại, tỷ trọng doanh thu nước ngọt có ga lại giảm từ 24% của năm 2014 xuống còn 22% năm 2019, tương ứng chiếm 27.501 tỷ đồng doanh thu.

Việc hợp tác này sẽ tận dụng được nhiều thế mạnh của hai công ty, thứ nhất là kênh phân phối với trên 1 triệu điểm bán, trong đó có 600.000 điểm bán tạp hoá có các loại sữa, 450.000 đểm bán thực phẩm thiết yếu và 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh.

Ngoài ra, cả hai công ty có năng lực về nhà máy sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; nguồn lực tài chính mạnh; năng lực điều hành; lợi thế về logistic; giá nguyên liệu tốt nhờ quy mô, khai thác mạng lưới xuất khẩu của Vinamilk tại 30 quốc gia…

Do đó, ông Nguyên cho biết sắp tới, ngoài nước giải khát, mảng kem của KDF sẽ tăng trên 10-20%, do đó sẽ tạo thêm lợi nhuận cho công ty bởi hiện sữa và đường của Vinamilk đang rẻ hơn so với các nhà cung cấp mà KDC mua.