Doanh thu tăng gần 57%, Lộc Trời vẫn nợ nông dân 204,6 tỷ

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã trải qua một quý kinh doanh không mấy thuận lợi với doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận vẫn rơi xuống mức âm.



Theo đó, 3 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Lộc Trời đạt 3.848 tỷ đồng, tăng tới 57% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành lương thực với mức tăng trưởng 96% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.284 tỷ đồng.

Tuy nhiên biên độ tăng của giá vốn hàng bán cao dẫn đến lợi nhuận gộp của công ty giảm gần 10% xuống còn 245 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Lộc Trời đạt 33 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do sụt giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của công ty tăng hơn 28% lên 188 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay và khoản lỗ tỉ giá hối đoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Lộc Trời lỗ hơn 96 tỷ đồng trong quý 1/2024, tăng so với số lỗ 81 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm 2023.

Theo Lộc Trời, do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm nay cao hơn so với cùng kỳ (giá vốn tăng 65% trong khi doanh thu chỉ tăng 57%), cộng với chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá tăng nhanh hơn mức tăng của các khoản doanh thu/thu nhập khác nên lãi ròng của doanh nghiệp đã giảm mạnh.

Tính đến cuối tháng 3/2024, nợ vay tài chính của Lộc Trời đạt 6.327,3 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn. Đáng chú ý, theo những gì được thuyết minh, Lộc Trời có khoản vay với nhân viên trị giá 30,3 tỷ đồng, bao gồm: vay cán bộ công nhân viên 28,3 tỷ đồng và vay công đoàn cơ sở Tập đoàn Lộc Trời 2 tỷ đồng theo hình thức tín chấp đến tháng 10/2024.

Kết thúc quý 1/2024, tổng tài sản của Lộc Trời tiếp tục tăng 3,9% so với đầu năm, từ 11.913 tỷ đồng lên 11.468 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 82% tổng tài sản của Công ty (chủ yếu do tồn kho tăng 43% so với đầu năm, tương ứng tăng từ 1.969 tỷ đồng lên 2.816 tỷ đồng).

Lý giải việc tăng tích trữ tồn kho đầu năm, Lộc Trời cho biết đây là phù hợp với chu kỳ kinh doanh của Tập đoàn khi quý I là thời gian cao điểm của vụ Đông Xuân, cần phải thu mua lúa để thương mại và tích trữ.

Bên cạnh BCTC có phần “ảm đạm”, Lộc Trời còn đang nợ hơn 245,618 tỷ đồng (của 928 nông dân) khi mới chỉ hoàn tất mua 10.501ha trên tổng số 16.070ha thu mua lúa vụ Đông - Xuân đã ký kết, tập trung trên địa bàn các huyện: Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Thoại Sơn và Châu Thành.

Nguyên nhân được biết là do lượng lúa thu hoạch đồng loạt dẫn đến khó khăn trong thu xếp dòng tiền từ vay vốn của các ngân hàng để thanh toán cho nông dân chưa kịp thời. Lộc Trời tham gia xuất khẩu với số lượng lớn, tuy nhiên tiền thanh toán của khách hàng quốc tế trả chậm dẫn đến nguồn tiền thanh toán cho người dân không đúng theo hợp đồng.

Theo đó, Lộc Trời cam kết tiếp tục khẩn trương làm việc với các ngân hàng, đối tác để ưu tiên giải ngân tiền cho Lộc Trời để chi trả tiền mua lúa cho nông dân. Mức cam kết chi trả lãi suất 0,8%/tháng (9,6%/năm) cho nông dân từ ngày 27/4/2024 trở về sau. Thời gian cam kết chi trả là mỗi tuần trả một phần và trả dứt điểm đến ngày 20/5/2024.