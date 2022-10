Chân dung 2 lãnh đạo chứng khoán lọt Top 10 doanh nhân tiêu biểu 2022

Ông Huỳnh Văn Thòn (SN 1958) tại An Giang, là Kỹ sư Kinh tế. Trước khi gắn bó với Tập đoàn Lộc Trời, ông Thòn từng có thời gian công tác tại Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang (nay là Sở NN&PTNT), Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang.

Tập đoàn Lộc Trời tiền thân là CTCP Bảo vệ thực vật An Giang, nổi tiếng là là nhà sản xuất và kinh doanh thuốc trừ sâu lớn của Việt Nam. Ngoài kinh doanh thuốc trừ sâu, Tập đoàn Lộc Trời còn là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo với quy mô trên 80.000 tấn gạo/năm, chủ yếu xuất khẩu sang những thị trường lớn như châu Âu, Đông Nam Á. Theo LTG, vinh dự này là sự ghi nhận những nỗ lực của cá nhân ông trong việc giữ vững và phát triển Lộc Trời từ một đơn vị chuyên doanh nhỏ, sau gần 30 năm đã trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, giúp lúa gạo Việt “không còn vô danh” trên thương trường quốc tế.