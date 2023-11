Doanh thu tăng 7%, vì sao lợi nhuận FPT Retail vẫn bị “ăn mòn“?

Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FRT (FPT Retail, mã: FRT) – chủ chuỗi FPT Shop và chuỗi nhà thuốc Long Châu vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023.



Cụ thể, trong kỳ, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 8.236 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tương ứng, lợi nhuận gộp công ty thu về 1.371 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với quý III/2022.

Tuy vậy, áp lực chi phí tăng, đặc biệt chi phí bán hàng tăng mạnh vượt 1.029 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần trong kỳ của FPT Retail bị "ăn mòn", từ mức 103 tỷ đồng chỉ còn chưa đến 1,5 tỷ đồng. Từ tháng 4/2023, cuộc chiến hạ giá giữa các đại lý bán lẻ ICT (điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay) trong bối cảnh sức mua yếu đã và đang ảnh hưởng nặng lên chỉ số của các bên. Sau khi khấu trừ chi phí, FPT Retail lỗ sau thuế 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cũng lỗ 21 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh trên, FPT Retail cho biết, trên báo cáo tài chính riêng, tại mảng ICT do ảnh hưởng kéo dài từ các yếu tố bất lợi của thị trường chung kể từ đầu năm nay, người tiêu dùng vẫn thận trọng trong chi tiêu, thắt chặt tiêu dùng đối với các hàng hoá không thiết yếu và giá trị cao như điện thoại, laptop... Do đó, ảnh hưởng khiến doanh thu mảng ICT công ty giảm đáng kể (tương đương giảm 21% trong quý III/2023). Ngoài ra, tình hình cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ diễn ra mạnh trên thị trường dẫn đến lợi nhuận công ty không đạt kỳ vọng và ghi nhận lỗ 69 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, tại mảng dược, trong quý III/2023, điểm sáng của FPT Retail tiếp tục là công ty con Dược phẩm Long Châu . Trong kỳ, Long Châu mở mới được 584 cửa hàng so với cuối quý III/2022, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu hợp nhất toàn công ty. Tuy nhiên, Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng nên chưa đóng góp nhiều về mặt lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.160 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, chuỗi FPT Shop đạt 12.222 tỷ đồng doanh thu, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước do thị trường bán lẻ ICT chưa phục hồi.

Doanh thu tăng 7%, vì sao lợi nhuận FPT Retail vẫn bị "ăn mòn"? (ảnh minh họa: Internet).

Long Châu vẫn là động lực dẫn dắt tăng trưởng

Đối với chuỗi dược phẩm, Long Châu đánh dấu việc vượt kế hoạch mở mới năm 2023 với 447 nhà thuốc mở mới trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, Long Châu vẫn ghi nhận mức doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng ở mức khoảng 1,1 tỷ đồng trong 3 quý đầu năm. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 của chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt 11.088 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT Retail cho biết động lực tăng trưởng doanh thu 3 quý đầu năm 2023 đến từ chuỗi Long Châu, chiếm 48% doanh thu hợp nhất 9 tháng. Mặt khác, doanh thu online toàn công ty đạt 4.222 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2023, FPT Retail lỗ ròng gần 245 tỷ đồng, cùng kỳ lãi ròng 296 tỷ đồng và là quý thứ ba liên tiếp trong năm nay ghi nhận thua lỗ.

Năm 2023, FPT Retail lên kế hoạch doanh thu thuần 34.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm ngoái và cao nhất từ khi niêm yết trên sàn. Lợi nhuận trước thuế giảm 51%, xuống 240 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã thực hiện được 68% mục tiêu doanh thu năm.

Tính đến 30/9/2023, thua lỗ khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của FPT Retail hao hụt xuống mức 340 tỷ đồng. Tổng tài sản của FPT Retail đạt 11.720 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm, trong đó, hàng tồn kho đạt 7.290 tỷ đồng, tăng 12%.

Khoản tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận hơn 541 tỷ đồng, công ty cũng có khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng. Nợ phải trả cuối kỳ ghi nhận ở mức gần 9.925 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay tài chính ngắn hạn hơn 5.646 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù liên tiếp báo lỗ trong ba quý gần đây nhưng thời gian vừa qua, FPT Retail đã lấn sân sang lĩnh vực tiêm chủng với 4 cơ sở tại Hà Nội và TPHCM. Đây có thể xem là bước đi mới của FPT Retail trong việc mở rộng hoạt động mảng kinh doanh dược phẩm sau thành công của chuỗi nhà thuốc Long Châu.