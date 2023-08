Kinh doanh ảm đạm, các “ông lớn” bán lẻ điêu đứng trong quý II/2023

Khép lại nửa đầu năm 2023, các "ông lớn" ngành bán lẻ công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả kinh doanh ảm đạm và mức lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu do ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô.



Hầu bao thắt chặt, lợi nhuận giảm sâu

Theo báo cáo tài chính quý II/2023, "ông lớn" ngành bán lẻ là Công ty CP Thế giới di động (mã: MWG) ghi nhận doanh thu 29.464 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 17,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của công ty chỉ đạt 56.570 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 38,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 2.576 tỷ đồng.

Giải trình về việc lợi nhuận quý II giảm, theo lãnh đạo Thế giới di động, do sức mua của các mặt hàng điện thoại, điện máy suy yếu kể từ quý IV/2022 và chưa có dấu hiệu phục hồi trong nửa đầu năm nay, ngoại trừ sản phẩm máy lạnh và quạt do yếu tố mùa vụ thời điểm nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc đợt tháng 5, tháng 6.

Nhằm thu hút thêm khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ, vào cuối tháng 3/2023, Thế giới di động đã chủ động thực hiện chiến dịch “giá rẻ quá” và đưa ra nhiều lựa chọn mua sắm linh hoạt với các khuyến mãi hấp dẫn. Nhờ đó, tổng doanh thu của chuỗi cửa hàng Thế giới di động và Điện Máy Xanh đã bắt đầu tăng 8% trong quý II so với quý I và chỉ còn giảm 20% so với cùng kỳ. MWG cũng gia tăng thêm thị phần tại nhiều nhóm hàng nhất là các sản phẩm của Apple.

Bên cạnh đó, đối với nhóm mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng nhanh, dược phẩm, do bản chất là hàng thiết yếu nên các ngành này vẫn được Thế giới di động ghi nhận sự ổn định trong quý II.

Lợi nhuận “ảm đạm”, các“ông lớn” bán lẻ điêu đứng trong quý II/2023 (ảnh minh họa: Internet).

Tương tự, Công ty CP Thế giới số (Digiworld, mã: DGW) cũng rơi tình trạng ảm đạm trong quý II/2023. Doanh thu thuần quý II/2023 của Thế giới số ghi nhận đạt 4.596 tỷ đồng, lãi sau thuế dự kiến 83 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng đó, doanh thu ở mảng điện thoại giảm 19%, ghi nhận 2.190 tỷ đồng. Đây cũng là mảng quan trọng góp phần lớn vào doanh thu của công ty. Mảng thiết bị văn phòng đem lại doanh thu 730 tỷ đồng, giảm 17% do các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu.

Theo đại diện Thế giới số cho biết, sức cầu của mảng điện thoại và thiết bị văn phòng giảm nên công ty đã tập trung vào các mảng khác để duy trì ổn định doanh thu. Ngành hàng tiêu dùng của Thế giới số trong quý II ghi nhận tăng trưởng 83% so với cùng kỳ, đạt 170 tỷ đồng, nhờ cộng tác với 2 “ông lớn” AB InBev và Lotte Chilsung Beverage phân phối đồ uống.

Ngoài ra, mảng máy tính xách tay và máy tính bảng ghi nhận doanh thu tăng 19%, đạt 1.342 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mảng thiết bị gia dụng cũng tăng 54%, đạt 166 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù có khởi sắc ở các mảng khác song doanh thu của Thế giới số vẫn giảm mạnh do mảng chủ lực là điện thoại kém hơn khiến tổng doanh thu quý II/2023 vẫn ghi nhận sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Thế giới số ước đạt 8.556 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,2% và 53,4% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, công ty mới chỉ hoàn thành 43% chỉ tiêu doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trong khi đó, Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã: FRT) còn có kết quả kinh doanh ảm đạm hơn. Trong báo cáo tài chính riêng quý II/2023, FPT Retail ghi nhận doanh thu 3.604 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 251 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 47,4 tỷ đồng. Tuy vậy, doanh thu quý II/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất đạt 7.170 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ, lỗ sau thuế 214,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, doanh thu quý II kém do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu nhất là những mặt hàng có giá trị cao, không thiết yếu. Ngoài ra, mức độ cạnh tranh trong ngành bán lẻ điện tử vẫn diễn ra mạnh mẽ khi các công ty liên tục cạnh tranh giá để giành thị phần. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPT Retail ghi nhận doanh thu giảm 6,6% so với cùng kỳ, đạt 14.923 tỷ đồng, lỗ 212,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 216 tỷ đồng.

Kỳ vọng bước ngoặt lợi nhuận thời gian tới?

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thế giới số, ông Đoàn Hồng Việt cho biết, quý III/2023 công ty dự kiến sẽ cải thiện doanh thu so với quý II và kỳ vọng quý IV/2023 sẽ trở lại chu kỳ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2022.

Thế giới số và Thế giới di động cùng kỳ vọng nửa cuối năm thị trường ngành bán lẻ khôi phục, doanh thu tăng trưởng nhờ thời điểm Apple ra mắt Iphone vào tháng 10 tới đây, doanh thu laptop cũng sẽ cao hơn vào thời điểm khai giảng năm học mới.

Ông Việt cho rằng, thời điểm bùng nổ tăng trưởng sẽ rơi vào cuối năm sau nhờ cộng hưởng của chu kỳ thay mới sản phẩm của nền kinh tế khởi sắc, nhu cầu tiêu dùng cũng sẽ tăng. Cũng theo ông Việt, Thế giới số sẽ bổ sung thêm các mặt hàng đồ uống, thiết bị công nghiệp, in ấn… một số mặt hàng điện thoại vào ngành phân phối và tìm kiếm thêm các cơ hội M&A với công ty cùng ngành nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Ông Việt cũng kỳ vọng doanh thu quý III/2023, Thế giới số sẽ có thể đạt 5.300 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng tăng lần lượt 13% và 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng trong năm 2023.

Theo Chủ tịch Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT, bà Nguyễn Bạch Điệp cho hay, khi khó khăn có thể còn kéo dài hết năm 2023 thì điểm rơi lợi nhuận tăng trưởng dương của doanh nghiệp có được với triển vọng của chuỗi nhà thuốc Long Châu.

Hiện tại, FPT Retail vẫn đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng chuỗi nhà thuốc này, nên chưa đóng góp lợi nhuận đáng kể. Sau dược phẩm, công ty có thể nhắm tới một số ngành bán lẻ vừa triển vọng lại an toàn như ăn uống, hàng tiêu dùng…