Trả giá thuê mặt bằng cao hơn Thế giới di động, FPT Retail làm ăn sao?

Theo chia sẻ của ông Trần Kỷ Mùi - từng là đối tác cho CTCP đầu tư Thế Giới Di Động thuê mặt bằng tại Thị xã An Nhơn, Bình Định, đã chấp nhận lời đề nghị thuê lại mặt bằng của hệ thống nhà thuốc Long Châu - được vận hành bởi FPT Retail (FRT). Về mức giá, ông Mùi chia sẻ con số ký kết với Long Châu còn cao hơn 20% so với giá của Thế Giới Di Động.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng phải trả mặt bằng hoặc xin giảm tiền thuê thì việc FPT Retail đưa ra mức giá cao hơn dành cho mặt bằng từng được Thế Giới Di Động thuê lại khiến dư luận không khỏi quan tâm.

Vị trí mặt bằng được FPT Retail thuê lại của ông Trần Kỷ Mùi. (Ảnh: FBNV).

FPT Retail được thành lập từ năm 2012, là một thành viên của Tập đoàn FPT. Trong quý II/2021, doanh thu FPT Retail tăng 36% so với cùng kỳ lên 4.359,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 253,1% lên 30,2 tỷ đồng.



Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 30,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 141,9 tỷ đồng lên 604,9 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính tăng thêm 40,54 tỷ đồng lên 14,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 28,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 104,8 tỷ đồng lên 467,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20 tỷ đồng lên 116,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Dù các chi phí bán hàng và quản lý tăng lên nhưng nhờ vào lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng mạnh đã giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng 253,1% so với cùng kỳ.

Trong điều kiện nhu cầu mua laptop tăng cao mua dịch, doanh thu laptop của công ty đạt 1.329 tỷ đồng, tăng 31% cùng kỳ. Tổng kết 5 tháng đầu năm, FPT Shop là chuỗi cửa hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, vươn lên đứng đầu thị trường bán lẻ laptop với 31% thị phần, theo số liệu GfK.

Ngoài ra, công ty con là CTCP Dược phẩm FPT Long Châu cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu. Chuỗi Long Châu đã ghi nhận thêm doanh thu hơn 500 tỷ đồng so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu dùng thuốc, các sản phẩm y tế tăng cao trong mùa dịch và mở thêm 133 cửa hàng mới so với thời điểm cuối tháng 6/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt 9.024,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,7% và 285,4% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6/2021, chuỗi FPT Shop đạt 625 cửa hàng, mở thêm 30 cửa hàng so với đầu năm. Chuỗi Long Châu mở mới thêm 68 cửa hàng nâng tổng số cửa hàng kinh doanh là 268 cửa hàng.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/10/2021, cổ phiếu FRT đóng cửa ở mức 47.700 đồng/cổ phiếu.