34 đối tượng đuổi đánh nhau, 2 nam thiếu niên tử vong ở Hà Nội

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn huyện Đông Anh. Trước đó, khoảng 7h00 ngày 22/10, Công an xã Đông Hội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 xác chết tại mương nước trên địa bàn thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

Nơi phát hiện thi thể 2 nam thiếu niên.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là V.T.P và Đ.B.M (cùng SN 2008, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Đông Hội đã triệu tập các đối tượng liên quan, xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra xác định, khoảng 20h45 ngày 20/10, do có mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên của 2 nhóm thanh niên, nên 2 nhóm đã hẹn nhau 21h ngày 21/10, ra đằng sau trường THCS Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn.

Biết việc hẹn đánh nhau, một nhóm các đối tượng đã cầm theo dùi cui điện làm hung khí. Cùng lúc, nhóm đối thủ cũng 3 con dao phay, 1 tuýp sắt mang ra phía bụi cây gần cổng trường THCS Ngô Quyền cất giấu. Qua quá trình khiêu khích, rượt đuổi nhau trên các tuyến đường với nhiều nhánh khác nhau, từ trường THCS Ngô Quyền đi ra trục chính đường liên xã Đông Hội ra Quốc lộ 3.

Xe của 2 nạn nhân P và M chạy vào hướng thôn Lại Đà, Đông Hội thì bị 5 xe nhóm đối thủ đuổi theo, đến cổng thôn Lại Đà không thấy nên các đối tượng quay lại. Một nhánh đối tượng khác đuổi nhau tiếp về hướng QL3 không thấy ai nên quay về quán nước tập trung cùng nhóm.

Về phía nhóm của 2 nạn nhân, khi quay lại chung cư Đông Hội tập trung thì không thấy xe của P và M nên đi tìm. Khoảng 6h30 ngày 22/10, một người dân tại xã Đông Hội phát hiện 1 xe mô tô đổ nằm sát miệng cống số 4, bên cạnh là 2 tử thi trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành áp dụng các biện pháp điều tra, rà soát các đoạn video ghi lại hình ảnh các đối tượng đuổi theo 2 nạn nhân đi trên đường.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi đuổi theo nhóm của nạn nhân P, M phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ. Trong số 34 đối tượng tham gia đuổi đánh nhau, có 9 đối tượng từ 16 tuổi trở lên, còn lại dưới 16 tuổi.

Hiện vụ 34 đối tượng đuổi đánh nhau, 2 nam thiếu niên tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.