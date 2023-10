Dàn siêu xe gần 400 tỷ của đại gia Việt "show hàng" tại Bình Thuận

Mới đây, tại 1 khu du lịch tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ hội diều, xác lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam với chủ đề “Chắp cánh ước mơ” trong sự háo hức của người dân và du khách, bên lề của lễ hội này, còn có hàng chục siêu xe của các đại gia Việt góp mặt. Có mặt trong dàn siêu xe gần 400 tỷ đồng với gần 70 chiếc, dễ dàng nhận thấy số lượng đông đảo nhất là của Hoàng Kim Khánh, 1 đại gia quê ở Hải Dương và cũng đang cố gắng lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam, và để lễ hội được nhiều người biết đến rộng rãi, dân chơi này đã huy động bạn bè có chung niềm đam mê siêu xe tụ tập về đây. Tay chơi này điều động gần 8 chiếc xế khủng của mình như Lamborghini Aventador S LP740-4, Ferrari 488 Pista Spider, Ferrari SF90 Stradale, McLaren Senna, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 Turbo S 992, Morgan Plus Six, Bentley Bentayga V8 và BMW 428i. Riêng dàn siêu xe của Hoàng Kim Khánh đã có tổng giá trị hơn 260 tỷ đồng. Còn các mẫu xe khác tham dự bao gồm McLaren 720S Spider, McLaren 650S Spider, Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster, Lamborghini Huracan LP610-4, Lamborghini Huracan LP580-2,... Ngoài ra còn có siêu xe Ferrari F8 Tributo, Ferrari 488 GTB (hơn 5 xe), Rolls-Royce Wraith cùng hãng chục xe thể thao từ nguyên bản đến độ và nhiều xe sang xuất hiện tại đây. Nổi bật nhất trong đoàn siêu xe này có lẽ là McLaren Senna bản giới hạn 500 chiếc, là dòng xe hypercar, ngoài ra còn có siêu xe Ferrari SF90 Stradale của đại gia Hoàng Kim Khánh mới đăng ký biển số đẹp danh rất đỉnh là 51H-886.68. Dàn xe trăm tỷ có mặt tại Bình Thuận còn đặc biệt hơn khi lần đầu xuất hiện chiếc Ferrari 488 GTB độ Mansory × Pogea Racing. Chủ nhân “siêu ngựa” này còn sở hữu chiếc Lamborghini Aventador SV Coupe hàng hiếm. Ấn tượng không kém là chiếc McLaren 720S của đại gia Sài thành, được nâng cấp gói độ Novitec N-Largo giới hạn 15 bản trên toàn thế giới. Riêng gói độ widebody này đã có giá lên tới trên 2 tỷ đồng. Lamborghini Huracan LP610-4 với gói độ Mansory, gồm cản trước, nắp ca-pô, cánh gió đuôi và cản sau làm từ chất liệu carbon. Siêu xe này từng có thời gian gắn bó với tay chơi Cường Đô la. Ba chiếc xe khác của đại gia Hoàng Kim Khánh gồm Morgan Plus Six, Aston Martin V8 Vantage và Porsche 911 Turbo S đều tham gia sự kiện này. Một tay chơi xe sống tại An Giang sử dụng chiếc Mercedes-AMG G63 mạ vàng cực hiếm tại Việt Nam làm phương tiện đến lễ hội diều năm nay. Cùng với đó còn hai chiếc G63 khác của đại gia Sài Gòn và Đồng Nai. Bentley Mulsanne và Bentley Bentayga của vợ chồng Hoàng Kim Khánh. Bộ đôi Jeep Wrangler và Gladiator đến từ TP HCM. Video: Dàn siêu xe trăm tỷ của đại gia Việt "show hàng" tại Bình Thuận.

Mới đây, tại 1 khu du lịch tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ hội diều, xác lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam với chủ đề “Chắp cánh ước mơ” trong sự háo hức của người dân và du khách, bên lề của lễ hội này, còn có hàng chục siêu xe của các đại gia Việt góp mặt. Có mặt trong dàn siêu xe gần 400 tỷ đồng với gần 70 chiếc, dễ dàng nhận thấy số lượng đông đảo nhất là của Hoàng Kim Khánh, 1 đại gia quê ở Hải Dương và cũng đang cố gắng lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam, và để lễ hội được nhiều người biết đến rộng rãi, dân chơi này đã huy động bạn bè có chung niềm đam mê siêu xe tụ tập về đây. Tay chơi này điều động gần 8 chiếc xế khủng của mình như Lamborghini Aventador S LP740-4, Ferrari 488 Pista Spider, Ferrari SF90 Stradale, McLaren Senna, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 Turbo S 992, Morgan Plus Six, Bentley Bentayga V8 và BMW 428i. Riêng dàn siêu xe của Hoàng Kim Khánh đã có tổng giá trị hơn 260 tỷ đồng. Còn các mẫu xe khác tham dự bao gồm McLaren 720S Spider, McLaren 650S Spider, Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster, Lamborghini Huracan LP610-4, Lamborghini Huracan LP580-2,... Ngoài ra còn có siêu xe Ferrari F8 Tributo, Ferrari 488 GTB (hơn 5 xe), Rolls-Royce Wraith cùng hãng chục xe thể thao từ nguyên bản đến độ và nhiều xe sang xuất hiện tại đây. Nổi bật nhất trong đoàn siêu xe này có lẽ là McLaren Senna bản giới hạn 500 chiếc, là dòng xe hypercar, ngoài ra còn có siêu xe Ferrari SF90 Stradale của đại gia Hoàng Kim Khánh mới đăng ký biển số đẹp danh rất đỉnh là 51H-886.68. Dàn xe trăm tỷ có mặt tại Bình Thuận còn đặc biệt hơn khi lần đầu xuất hiện chiếc Ferrari 488 GTB độ Mansory × Pogea Racing. Chủ nhân “siêu ngựa” này còn sở hữu chiếc Lamborghini Aventador SV Coupe hàng hiếm. Ấn tượng không kém là chiếc McLaren 720S của đại gia Sài thành, được nâng cấp gói độ Novitec N-Largo giới hạn 15 bản trên toàn thế giới. Riêng gói độ widebody này đã có giá lên tới trên 2 tỷ đồng. Lamborghini Huracan LP610-4 với gói độ Mansory, gồm cản trước, nắp ca-pô, cánh gió đuôi và cản sau làm từ chất liệu carbon. Siêu xe này từng có thời gian gắn bó với tay chơi Cường Đô la. Ba chiếc xe khác của đại gia Hoàng Kim Khánh gồm Morgan Plus Six, Aston Martin V8 Vantage và Porsche 911 Turbo S đều tham gia sự kiện này. Một tay chơi xe sống tại An Giang sử dụng chiếc Mercedes-AMG G63 mạ vàng cực hiếm tại Việt Nam làm phương tiện đến lễ hội diều năm nay. Cùng với đó còn hai chiếc G63 khác của đại gia Sài Gòn và Đồng Nai. Bentley Mulsanne và Bentley Bentayga của vợ chồng Hoàng Kim Khánh. Bộ đôi Jeep Wrangler và Gladiator đến từ TP HCM. Video: Dàn siêu xe trăm tỷ của đại gia Việt "show hàng" tại Bình Thuận.