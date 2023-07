Doanh số bán ô tô gia đình 6 tháng suy giảm, VEAM bị ảnh hưởng thế nào?

Dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và CTCP Liên doanh Hyundai Thành Công, Chứng khoán VietCap (VCSC) ước tính doanh số bán lẻ xe ô tô gia đình của Việt Nam giảm 34% so cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 nhưng tính riêng tháng 6 thì tăng 3% so cùng kỳ và 26% so tháng trước.



VCSC cho rằng mức tăng so tháng trước là nhờ các hoạt động khuyến mại mạnh mẽ của các đại lý ô tô trong tháng 6.

Đồng thời VCSC thấy rằng thông báo của Chính phủ về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước (có hiệu lực từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2023) cũng như lãi suất dự kiến giảm có thể là những chất xúc tác tiềm năng đối với doanh số xe ô tô trong nửa cuối năm 2023.

VCSC tin là tác động tích cực từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ bị ảnh hưởng một phần bởi mức chi tiêu thấp khi VCSC duy trì quan điểm rằng sự cẩn trọng của người tiêu dùng sẽ làm chậm đà phục hồi của nền kinh tế và mức chi tiêu không thiết yếu trong năm 2024.

Ford tiếp tục là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan nhất trong nửa đầu năm 2023 với doanh số tăng 80% so cùng kỳ. Honda là thương hiệu bị trì trệ với doanh số giảm 53% so cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 và riêng tháng 6 giảm 17% so cùng kỳ và 19% so tháng trước.

Ở phân khúc xe máy, sản lượng bán của Honda Việt Nam trong tháng 6 giảm 9% so cùng kỳ và 6% so tháng trước. Trong nửa đầu năm 2023, doanh số bán xe máy của Honda giảm 7% so cùng kỳ. Dù có sự phục hồi ngắn trong tháng 4 nhưng doanh số xe máy tháng 5 và 6 đã giảm so cùng kỳ và tháng trước phản ánh nhu cầu thấp do tác động của những thách thức về kinh tế.