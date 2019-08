VEAM tiết lộ tin sốc ngay trước khi hàng loạt sếp lớn bị khởi tố

Vào ngày hôm qua (3/8), Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị thành viên.

Cũng trong ngày hôm đó, quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét được đưa ra đối với: Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Veam; Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc Veam; Vũ Từ Công, Phó Tổng Giám đốc Veam; Nguyễn Mạnh Chung, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn Bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang và Nguyễn Mạnh Chung; Áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ Từ Công.



Các bị cáo Chung, Hà, Công và Quang. Ảnh: CAND. VEAM vướng vòng lao lý, công ty này công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần 1.116 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Với những yếu tố đó, VEAM báo lãi sau thuế 2.147 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Trước khi 4 nhân vật "chủ chốt" củavướng vòng lao lý, công ty này công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần 1.116 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Với những yếu tố đó, VEAM báo lãi sau thuế 2.147 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu của VEAM vẫn giảm 33% xuống 2.242 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn thu lớn từ lãi cho vay và lãi liên kết giúp doanh nghiệp có lãi 3.418 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 2.559 đồng.

Tính tới cuối quý 2/2019, tổng tài sản VEAM đạt 29.421 tỷ đồng, tăng 3.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương của VEAM lên tới 12.377 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản công ty. Việc nắm giữ lượng tiền và tương đương lớn (bao gồm hơn 10.000 tỷ đồng gửi ngân hàng) đã giúp VEAM thu về hàng trăm tỷ doanh thu tài chính mỗi quý.

Theo kế hoạch năm 2019, VEAM đề ra chỉ tiêu doanh thu 2.398 tỷ và lợi nhuận sau thuế 6.402 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Veam đã thực hiện được 53% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng.