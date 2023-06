VEAM bị ảnh hưởng thế nào khi doanh số bán xe 5 tháng của VN giảm?

Dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, Chứng khoán VietCap (VCSC) ước tính rằng doanh số bán lẻ xe du lịch của Việt Nam trong tháng 5 giảm 57% so cùng kỳ và 5 tháng đầu năm cũng giảm 10% so cùng kỳ.



Nhìn chung, doanh số bán lẻ xe du lịch tiếp tục gặp khó khăn do chi tiêu của người tiêu dùng yếu.

Trong khi đó, Chính phủ đã thông qua việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2023.

VCSC cho rằng chính sách này sẽ tác động nhẹ đến doanh số ô tô vì VCSC nhận thấy tác động của các chương trình khuyến mãi và giảm giá của các đại lý ô tô đã bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2023. Đồng thời quan điểm của VCSC rằng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ ảnh hưởng đà phục hồi của nền kinh tế và bắt đầu phục hồi vào năm 2024.

Doanh số ô tô, xe máy Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Về doanh số của các nhà sản xuất ô tô chủ chốt, Ford tiếp tục là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan nhất trong 5 tháng đầu năm 2023 với mức tăng trưởng 87% so cùng kỳ, nhưng doanh số của Ford trong tháng 5 lại giảm 3% so cùng kỳ và 29% so tháng trước. Honda có doanh số giảm mạnh nhất ở mức 56% so cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2023.

Ở phân khúc xe máy, sản lượng bán của Honda Việt Nam đã giảm 8% so cùng kỳ và 31% so tháng trước trong tháng 5/2023 mặc dù phục hồi nhẹ trong tháng 4. Trong 5 tháng đầu năm 2023, doanh số xe máy của Honda giảm 7% so cùng kỳ.

Trong khi đó, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) cho biết, q uý 1/2023 ghi nhận doanh thu 1.011 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ. Lợi nhuận từ công ty liên doanh/liên kết đạt 1.175 tỷ đồng, giảm 11%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.372 tỷ đồng, cũng giảm 7%.