Đầu tư dự án BĐS tâm linh hơn 40ha, nguồn vốn Saigontel thế nào?

Mới đây, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT) công bố quyết định hợp tác góp vốn thành lập công ty để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Ngân Hà Viên Tân Thành tại tỉnh Thái Nguyên.



Dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Ngân Hà Viên Tân Thành có diện tích 40,34 ha, nằm tại xã Tân Thành (huyện Phú Bình, tỉnh thái Nguyên), với tổng vốn đầu tư 403,47 tỷ đồng.

Pháp nhân mới của Saigontel có tên gọi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Bình Xanh, đặt trụ sở chính tại xóm Trung 2, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Công ty dự án này có số vốn điều lệ là 65 tỷ đồng. Trong đó, Saigontel góp 26 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 40% và hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết. Người đại diện quản lý phần vốn góp là ông Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1982).

Saigontel thành lập vào tháng 5/2002, khởi đầu là một doanh nghiệp viễn thông, sau này công ty chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản khu công nghiệp và bắt đầu bước vào bất động sản tâm linh từ năm 2019.

Saigontel là một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ là 1.480 tỷ đồng. Trong đó, ông Tâm là cổ đông lớn nhất trực tiếp nắm giữ 23,7%, còn cổ đông lớn thứ hai là Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty CP (HoSE: KBC) nắm 21,48%.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 1.390 tỷ đồng, giảm 9,92% so với cùng kỳ và hoàn thành 47,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp đạt 76,2 tỷ đồng, giảm 29,19% so với cùng kỳ và hoàn thành 18,5% so với kế hoạch.

Năm 2023, Saigontel từng thông qua kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thành công và hạ lượng cổ phiếu chào bán xuống mức 75 triệu đơn vị như hiện nay.

Trong quý I/2024, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm ghi nhận doanh thu đạt 109,64 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5,26 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 2,6% so với kế hoạch lãi tham vọng 450 tỷ đồng.

Năm 2024, Saigontel đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 3 lần và 6 lần so với thực hiện 2023.