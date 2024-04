"Sức khỏe" Saigontel trước khi bị phạt gần 750 triệu

Theo Báo đầu tư, Cục Thuế TP. HCM vừa quyết định xử phạt Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT) về hành vi vi phạm hành chính về thuế.



Theo đó, Cục Thuế TP. HCM đã quyết định xử phạt 125 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 560 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 60,6 triệu đồng; giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 403,6 triệu đồng; và điều chỉnh giảm lỗ năm 2022 số tiền 14,22 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng tiền phạt, truy thu thuế đối với ba hành vi trên, Saigontel phải nộp là 745,6 triệu đồng.

Số tiền phạt và tiền thuế bị truy thu của Saigontel. (Nguồn: Saigontel).

Theo tìm hiểu, Saigontel do ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngoài ra, ông Đặng Thành Tâm còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) - doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

Về tình hình kinh doanh của Saigontel , doanh nghiệp này cũng vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, diễn ra ngày 19/4 tại TP.HCM.

Theo đó, năm 2024, Saigontel lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 205,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 450 tỷ đồng, tăng 490,5% so với thực hiện trong năm 2023.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Saigontel.

Trước đó, trong năm 2023, Saigontel cũng lên kế hoạch tham vọng nhưng kết thúc năm tài chính, nhưng công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.390 tỷ đồng, giảm 9,92% so với cùng kỳ và hoàn thành 47,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 76,2 tỷ đồng, giảm 29,19% so với cùng kỳ và hoàn thành 18,5% so với kế hoạch.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Saigontel ở mức 7.217 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu cũng ghi nhận tăng 6% so với đầu năm, đạt 1.967 tỷ đồng.

Về định hướng kinh doanh, đối với lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, Saigontel cho biết đang sở hữu và đầu tư hơn 7 khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tại tỉnh Bắc Ninh, dự án Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn - giai đoạn 2 với diện tích 95,8ha, trong năm 2024 dự kiến bàn giao đất đợt 1 với diện tích 46,7 ha trong quý II/2024 và phần còn lại dự kiến bàn giao trong năm 2024. Trong đó, dự án ước tính mang lại 1.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận khoảng hơn 300 tỷ đồng trong năm 2024.

Tại tỉnh Thái Nguyên, công ty đang triển khai Cụm Công nghiệp Tân Phú 1 và Tân Phú 2 với diện tích 131 ha; và dự án Cụm công nghiệp Lương Sơn với diện tích 34,53 ha. Trong đó, năm 2024, với việc hoàn thiện hạ tầng tại Cụm công nghiệp Tân Phú 1 và 2, công ty đặt kế hoạch đủ điều kiện cho thuê dài hạn 27,18 ha, ghi nhận doanh thu 670 tỷ đồng và lợi nhuận gộp khoảng 160 tỷ đồng.

Tại tỉnh Long An, Saigontel đang đầu tư Khu công nghiệp Nam Tân Tập với diện tích 244,74 ha. Trong đó, dự kiến sẽ cho thuê được 50ha đất thương phẩm và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024; và dự án Khu công nghiệp Tân Tập với diện tích 654 ha. Trong đó, năm 2024 chủ yếu chuẩn bị hoàn thiện pháp lý, chuẩn bị triển khai trong năm 2025.

Tại Đà Nẵng, dự án nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng quy mô 14,9 ha, tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, bao gồm 14 nhà xưởng có diện tích 2.400 m2 đến 9.800 m2, 14 văn phòng có diện tích từ 300 đến 720 m2. Trong đó, Saigontel đã hoàn tất xây dựng 1 nhà xưởng để đưa vào khai thác và tiếp tục xây dựng thêm để tạo doanh thu năm 2024.

Tại TP.HCM, dự án Toà nhà văn phòng Saigon ICT2 tại Công viên phần mềm Quang Trung với diện tích 7.645 m2 đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô và cũng bắt đầu đón khách hàng trong năm 2024.

Với việc đi vào hoạt động hai toà nhà văn phòng ICT 1 (đã đầu tư) và ICT2 (đang hoàn thiện), trong năm 2024 hai toà nhà này dự kiến sẽ đóng góp 18 tỷ doanh thu và 6 tỷ đồng lợi nhuận.

Đối với các dự án bất động sản đô thị, Saigontel triển khai nhiều dự án ở các thành phố khác nhau.