Trước “ôm” dự án KĐT Nam Vũng Tàu... Saigontel - SCC – KBC nợ chồng chất?

(Kiến Thức) - BCTC hợp nhất quý 4/2019 của Saigontel cho thấy nợ phải trả tính đến cuối kỳ của công ty tăng 159 tỷ so với đầu năm lên 1.352 tỷ đồng, chiếm tới 64% tổng nguồn vốn.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ban hành quyết định phê duyệt liên danh Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Saigontel - SCC - KBC) của anh em ông Đặng Thành Tâm thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu.

Liên danh Saigontel - SCC - KBC là nhà đầu tư trúng sơ tuyển thực hiện dự án. Trong liên danh này, Saigontel và KBC đều do ông Đặng Thành Tâm (sinh năm 1964, quê Hải Phòng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Còn với SCC là được sáng lập bởi bà Đặng Thị Hoàng Phượng (sinh năm 1969), là em gái ruột của ông Đặng Thành Tâm.

Liên danh Saigontel - SCC - KBC trở thành nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Vũng Tàu. Ảnh minh họa.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2019, Saigontel ghi nhận doanh thu hơn 205 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn hàng bán tăng đột biến 172% khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống còn gần 12 tỷ đồng, giảm đến 87% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính quý 4/2019 của Saigontel xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước, đạt 886 triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính lại giảm đột biến từ 10,4 tỷ đồng xuống còn 104 triệu đồng. Trong đó lãi vay có phát sinh ghi âm 13,9 tỷ đồng là do có giảm chi phí lãi vay trích nhiều hơn so với thực tế phát sinh.

Chi phí bán hàng chiếm 4,1 tỷ đồng, giảm 35%. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 8,1 tỷ đồng.

Sau cùng, Saigontel lỗ gần 15 tỷ đồng trong quý 4/2019, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 75 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên ghi nhận lỗ kể từ năm 2013 đến nay.

BCTC cũng cho thấy, tổng tài sản của Saigontel tăng 9% so đầu năm lên 2.118 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho tăng gấp đôi lên hơn 318 tỷ đồng. Nợ phải trả tính đến cuối kỳ cũng tăng 159 tỷ so với đầu năm lên 1.352 tỷ đồng, chiếm tới 64% tổng nguồn vốn.

Về Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), theo công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020, doanh thu thuần đạt gần 172 tỷ đồng, giảm mạnh 84% so với con số doanh thu trên nghìn tỷ cùng kì năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn gần 15 tỷ đồng, chưa bằng 4% lãi ròng cùng kì năm ngoái. Tính từ thời điểm quý 1/2014 đến nay, đây là quý báo lãi thấp nhất trong gần năm gần đây của Kinh Bắc. Lũy kế 6 tháng đầu năm, KBC ghi nhận doanh thu thuần 728 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản Kinh Bắc đạt 18.204 tỷ đồng, tăng 11% (tương đương với hơn 1.770 tỷ đồng) từ đầu năm. Nguyên nhân chính do tăng hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tính đến cuối quý 2/2020, KBC đang vay nợ tài chính 2.151 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, công ty vay 309 tỷ đồng từ ngân hàng và 1.444 tỷ đồng từ trái phiếu. Khoản vay trái phiếu đến hạn trả là 544 tỷ đồng.