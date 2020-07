Cty Việt Nam New Zealand thừa nhận quảng cáo “láo” sữa Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh?

Tại buổi làm việc chiều ngày 7/7, liên quan đến sự việc Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand mượn danh hình ảnh Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên và Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam quảng cáo sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, ông Lê Tất Thành - Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên đã cung cấp thêm cho PV một văn bản phản hồi từ của Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand sau khi Viện này gửi đi công văn số 164/HCNT ngày 3/7/2020.

Theo đó, văn bản được đánh số 67 do ông Nguyễn Tiến Điển, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand ký gửi Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Trong văn bản, ông Điển thừa nhận về hành vi sử dụng tên của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trên nhãn mác sản phẩm của doanh nghiệp này khi chưa được phép là “không đúng và có thể gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng”. Đồng thời, ông Điển cũng khẳng định doanh nghiệp này “đã thay đổi bao bì nhãn mác, điều chỉnh thông tin quảng cáo sản phẩm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật”? Nhằm khách quan, đa chiều phản ánh sự việc, chiều cùng ngày PV đã liên hệ đến số điện thoại 0966825XXX được Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand đăng tải công khai. Thế nhưng, một đại diện cty trên sau khi bắt máy chỉ nói ngắn gọn: “Viện thông tin như thế nào là chính xác như thế. Chúng tôi không có lý do gì để nói sai, cũng không cần phải nói sai.”.

Sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được giới thiệu do Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand NewZealand nhập khẩu và phân phối. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, khi quảng cáo sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand nhiều lần khẳng định được Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) chuyển giao công nghệ sản phẩm.

Công ty này còn khẳng định, trụ sở chính của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại địa chỉ số 18 Hoàng Quốc Việt, và các Viện trực thuộc là địa chỉ văn phòng Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand.

Ngoài ra, Công ty này còn cho biết, sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia theo phiếu kiểm nghiệm số 6016/PNK-VKNQG mẫu đựng túi kín 400g/túi, tên mẫu viết tay dán trên túi, ngày sản xuất và hạn sử dụng không có, không lưu mẫu nhưng vẫn được Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo phụ trách khoa đảm bảo chất lượng ký vào ngày 3/4/2020.

Công ty này còn sử dụng một chứng nhận lưu hành tự do bằng tiếng Anh do Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Lê Văn Giang ký tháng 5/2020.

Mặc dù doanh nghiệp này đã lên tiếng phản hồi trước thông tin quảng cáo “láo” sản phẩm sữa, nhưng dư luận vẫn đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh ra sao? Ngoài sản phẩm này Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand còn nhập khẩu và phân phối thêm sản phẩm nào khác trên thị trường? Và liệu những sản phẩm này có tiếp tục được Công ty này quảng cáo lừa người tiêu dùng?

Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Việt Nam NewZealand đăng ký địa chỉ tại thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội do ông Nguyễn Tiến Điền là người đại diện theo pháp luật. Sau hai lần thay đổi đăng ký, đến ngày 6/4/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1 tỷ đồng.

