Cận cảnh khu "đất vàng" Sabeco khiến 2 nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương bị khởi tố

Mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Công Thương và bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các quyết định nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt đến hai bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi ở. Động thái này được cơ quan chức năng đưa ra sau điều tra sai phạm liên quan khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương). Khu đất 6.000 m2 này có vị trí đắc địa bậc nhất TP HCM, bốn mặt tiền là: Hai Bà Trưng, Thi Sách, Đông Du và hướng ra Công trường Mê Linh. Khu đất này được Bộ Tài chính giao cho Sabeco xây dựng trụ sở văn phòng và Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp và xử lý nhà đất công. Tuy nhiên, suốt nhiều năm dự án không được triển khai. Theo báo chí, tháng 2/2015, Sabeco hợp tác với một số doanh nghiệp khác, lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl với vốn điều lệ khoảng 567 tỷ đồng gồm các cổ đông Sabeco, Công ty CP Attland, Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hà An và Công ty CP đầu tư Mê Linh. Trong đó, Sabeco nắm giữ 26% vốn điều lệ. Mục đích lập ra công ty này là để triển khai dự án Sài Gòn Mê Linh Tower với quy mô 3 tầng hầm, khối đế 9 tầng, 2 tháp cao 48 tầng và 36 tầng tại khu “đất vàng” nói trên. Nhưng đến tháng 6/2016, Sabeco đã thoái toàn bộ vốn khỏi Sabeco Pearl bằng cách bán đấu giá hơn 14 triệu cổ phần nắm giữ cho chính các cổ đông sáng lập, thu về gần 195 tỷ đồng. Quý 4/2017, Kiểm toán Nhà nước vào cuộc và đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng vốn của Sabeco, đặc biệt là ở vụ thoái vốn khỏi Sabeco Pearl. Cơ quan kiểm toán kết luận Sabeco đã chuyển nhượng khu đất trên cho tư nhân với mức giá quá rẻ mạt so với giá trị thực. Liên quan đến sự việc, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cáo buộc Phan Chí Dũng- Nguyên Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) với vai trò đồng phạm.

