Sữa Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh quảng cáo “láo”, lừa người Việt?

Gần đây, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo hay Youtube xuất hiện nhan nhản thông tin quảng cáo sản phẩm sữa bột “ Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh ” do Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand nhập khẩu và phân phối.

Ngang nhiên quảng cáo "láo" nhằm câu kéo, móc túi khách hàng?

Đáng chú ý, trong các thông tin quảng cáo về sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand còn khẳng định được Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) chuyển giao công nghệ sản phẩm.

Thậm chí, công ty này còn khẳng định, trụ sở chính của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại địa chỉ số 18 Hoàng Quốc Việt, và các Viện trực thuộc là địa chỉ văn phòng Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand.

Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand khẳng định, trụ sở chínhcủa Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam là địa chỉ văn phòng.



Ngoài ra, công ty này còn cho biết, sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia theo phiếu kiểm nghiệm số 6016/PNK-VKNQG mẫu đựng túi kín 400g/túi, tên mẫu viết tay dán trên túi, ngày sản xuất và hạn sử dụng không có, không lưu mẫu nhưng vẫn được Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo phụ trách khoa đảm bảo chất lượng ký vào ngày 3/4/2020.

Công ty này còn sử dụng một chứng nhận lưu hành tự do bằng tiếng Anh do Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Lê Văn Giang ký tháng 5/2020.

Ngoài ra, trên một fanpage Facebook có tên “Sữa Bột Đông Trùng Hạ Thảo - sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam - NewZealand” giới thiệu địa chỉ số 55 ngõ 250 Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội), là nơi bán sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV tại địa chỉ số 55 ngõ 250 Kim Giang hiện là một quán cơm bình dân. Khi PV gọi đến số điện thoại 03336093xx công khai trên fanpage facebook, một người đàn ông bắt máy và lưỡng lự cho biết, hiện không ở nhà và nếu mua thì đến sau?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand đăng ký địa chỉ tại thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội do ông Nguyễn Tiến Điển là người đại diện theo pháp luật.