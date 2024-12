Loài lan chỉ Việt Nam có, “núi tiền” cũng không mua nổi

Lan hài Việt Nam (danh pháp khoa học: Paphiopedilum vietnamense) là loài lan đặc hữu mọc duy nhất ở Việt Nam, trên thế giới không nơi nào có. Ảnh: Travaldo's blog Nơi duy nhất tìm thấy loài lan hài Việt Nam là huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Internet Với số lượng trong tự nhiên chỉ còn dưới 50 cá thể, năm 2014 Sách Đỏ IUCN xếp lan hài Việt Nam vào phân hạng: CR - Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Printest Điều này có nghĩa lan hài Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cực kỳ lớn sẽ bị tuyệt chủng hoàn toàn ngoài tự nhiên trong tương lai gần. Ảnh: Vuonhoalan Do độ cực kỳ quý hiếm mà nhiều người ví rằng dù có "núi tiền" cũng không thể mua nổi bởi lan hài Việt Nam được Chính phủ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ảnh: Slippertalk Orchid Forum Lan hài Việt Nam thuộc họ Phong lan (Orchidaceae) và ra hoa từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Ảnh: Seattle Orchid Cuống hoa dài từ 15 đến 25 cm, mang một bông hoa duy nhất với cánh hoa to, rộng từ 10 đến 12 cm, màu sắc đa dạng từ trắng đến hồng tía. Ảnh: Printest Vẻ đẹp độc đáo của lan hài Việt Nam là yếu tố thu hút sự chú ý của những người yêu lan trên toàn thế giới. Ảnh: Internet Môi trường sống của lan hài Việt Nam cũng rất hiểm trở. Chúng mọc ở độ cao khoảng 550m so với mực nước biển, trong các khe đá nứt, hốc ẩm trên vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét, hoặc trên các dãy núi đá vôi... Ảnh: Facebook Phạm vi phân bố của lan hài Việt Nam cũng hạn chế, ước tính chỉ khoảng 10 km vuông. Ảnh: Facebook Không ít người đã liều mạng thu thập loài lan "độc nhất vô nhị" trên thế giới tại Việt Nam để buôn bán kiếm lời. Ảnh: Facebook Việc thu hái ồ ạt, triệt để (ngay cả khi cây còn nhỏ) để buôn lậu đã khiến loài hoa này rơi vào nguy cơ tuyệt chủng cao. Ảnh: Printest Không chỉ được bảo vệ môi trường sống, IUCN khuyến khích các hoạt động bảo tồn như nhân giống nhân tạo, thu thập hạt giống, theo dõi số lượng cá thể, từ đó nỗ lực bảo tồn loại lan hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng vĩnh viễn. Ảnh: Hennis Orchideen

Lan hài Việt Nam (danh pháp khoa học: Paphiopedilum vietnamense) là loài lan đặc hữu mọc duy nhất ở Việt Nam, trên thế giới không nơi nào có. Ảnh: Travaldo's blog Nơi duy nhất tìm thấy loài lan hài Việt Nam là huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Internet Với số lượng trong tự nhiên chỉ còn dưới 50 cá thể, năm 2014 Sách Đỏ IUCN xếp lan hài Việt Nam vào phân hạng: CR - Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Printest Điều này có nghĩa lan hài Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cực kỳ lớn sẽ bị tuyệt chủng hoàn toàn ngoài tự nhiên trong tương lai gần. Ảnh: Vuonhoalan Do độ cực kỳ quý hiếm mà nhiều người ví rằng dù có "núi tiền" cũng không thể mua nổi bởi lan hài Việt Nam được Chính phủ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ảnh: Slippertalk Orchid Forum Lan hài Việt Nam thuộc họ Phong lan (Orchidaceae) và ra hoa từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Ảnh: Seattle Orchid Cuống hoa dài từ 15 đến 25 cm, mang một bông hoa duy nhất với cánh hoa to, rộng từ 10 đến 12 cm, màu sắc đa dạng từ trắng đến hồng tía. Ảnh: Printest Vẻ đẹp độc đáo của lan hài Việt Nam là yếu tố thu hút sự chú ý của những người yêu lan trên toàn thế giới. Ảnh: Internet Môi trường sống của lan hài Việt Nam cũng rất hiểm trở. Chúng mọc ở độ cao khoảng 550m so với mực nước biển, trong các khe đá nứt, hốc ẩm trên vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét, hoặc trên các dãy núi đá vôi... Ảnh: Facebook Phạm vi phân bố của lan hài Việt Nam cũng hạn chế, ước tính chỉ khoảng 10 km vuông. Ảnh: Facebook Không ít người đã liều mạng thu thập loài lan "độc nhất vô nhị " trên thế giới tại Việt Nam để buôn bán kiếm lời. Ảnh: Facebook Việc thu hái ồ ạt, triệt để (ngay cả khi cây còn nhỏ) để buôn lậu đã khiến loài hoa này rơi vào nguy cơ tuyệt chủng cao. Ảnh: Printest Không chỉ được bảo vệ môi trường sống, IUCN khuyến khích các hoạt động bảo tồn như nhân giống nhân tạo, thu thập hạt giống, theo dõi số lượng cá thể, từ đó nỗ lực bảo tồn loại lan hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng vĩnh viễn. Ảnh: Hennis Orchideen