Công nghiệp Sài Gòn làm ăn sao trước khi ông Chu Tiến Dũng xộ khám?

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã bắt tạm giam bị can Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn (CNS) và bị can Đỗ Văn Ngà, kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính - kế toán của CNS về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại CNS. Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM.

Ông Chu Tiến Dũng. Ảnh: Thanhuytphcm.vn.

Theo giới thiệu trên website http://www.cns.com.vn, Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn có vốn điều lệ 2.608.462 triệu đồng, với 13 đơn vị thành viên, 5 nhà máy, hơn 5.000 công nhân viên chức.

CNS hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực chế biến tinh lương thực - thực phẩm; cơ khí - chế tạo máy; điện tử - bán dẫn, công nghệ thông tin...

Theo thông tin trên Dân Việt, tính đến cuối năm 2014, CNS đạt 4.140 tỷ đồng doanh thu thuần, hơn 113 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay) và 267 tỷ đồng lãi trước thuế. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm 8% doanh thu thuần.

Năm 2015, doanh thu hoạt động tài chính CNS đạt 62 tỷ đồng, trong đó cổ tức và lợi nhuận được chia chiếm 30% với 20 tỷ đồng. Năm 2016, nhờ ghi nhận lãi bán từ các khoản đầu tư 132 tỷ đồng, đẩy doanh thu tài chính của CNS lên gần 196 tỷ đồng, song khoản cổ tức nhận được của doanh nghiệp vẫn ở mức cao với 27 tỷ đồng.

Năm 2017, cổ tức nhận được còn 1,5 tỷ đồng, lên 5 tỷ đồng năm 2018; 1,7 tỷ đồng năm 2019 và 6 tỷ đồng năm 2020. Tương ứng, doanh thu hoạt động tài chính giai đoạn này cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn dưới thời ông Chu Tiến Dũng kinh doanh không quá nổi bật, thậm chí doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm nghiêm trọng.

Đáng chú ý, giai đoạn ông Chu Tiến Dũng nắm quyền tại CNS chính là thoái vốn, bán tài sản tại các Công ty con như năm 2017, Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn đã bán toàn bộ 51% cổ phần của doanh nghiệp mình trong Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel với giá gần 21 tỷ đồng.

Trong khi Sagel sở hữu lô đất 119 Phổ Quang rộng hơn 1,5ha ngay trung tâm quận Phú Nhuận gần với sân bay Tân Sơn Nhất. Lô đất này được ước tính trị giá hơn 3.000 tỷ đồng tại thời điểm 2017.

Ngoài ra, lô đất 181 Điện Biên Phủ (Quận 1, TP.HCM) và 200 Võ Văn Tần (Quận 3, TP.HCM) được Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn sử dụng để góp vốn cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoa Mai.

Hay trước đó từ năm 2013 - 2015 công ty CP TIE tiến hành thoái vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần tại các liên doanh. Đây cũng là thời điểm các lô đất vàng do TIE sở hữu lần lượt ra đi.

Đến cuối năm 2018, các hoạt động thoái vốn của Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn bị phát hiện. Tháng 1/2019, UBND TP.HCM đã quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với một số lô đất có nguồn gốc là tài sản của Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn do thoái vốn...