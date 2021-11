Hải sản ngon hơn ghẹ, rẻ hơn cua hút khách có gì bổ béo?

Cù kỳ là loại hải sản cùng họ với cua nhưng có kích thước khiêm tốn. Cù kỳ chỉ xuất hiện sau các kẽ đá ở những vùng biển ấm như Quảng Ninh và Khánh Hòa. Ảnh: Vietnamnet Nghe tên có vẻ lạ lùng nhưng cù kỳ được coi là đặc sản khá hút khách. Ảnh: Dân Việt Cù kỳ có nhiều loại nhưng ngon nhất là cù kỳ đen hay còn gọi là cù kỳ lông do rất hiếm và khó đánh bắt. Cù kỳ đen có giá dao động từ 190.000-250.000 đồng/kg. Ảnh: Tieudung Trong khi đó, cù kỳ nâu, ăn không ngon bằng cù kỳ đen, giá từ 100.000-130.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Ngoài ra, phổ biến nhất vẫn là cù kỳ đỏ, giá từ 80.000-100.000 đồng/kg, tùy mùa. Cù kỳ đỏ ăn hơi cứng nhưng có gạch nhiều, thơm và ngậy. Ảnh: Vietnamnet Theo chia sẻ của của nhiều khách hàng, cù kỳ rẻ hơn nhiều so với cua, ghẹ nhưng rất nhiều gạch, thịt thơm. Ảnh: Dân Việt Giá rẻ lại có vị thơm, ngon nên cù kỳ được nhiều người yêu thích và săn lùng. Ảnh: Tieudung Anh Cường (chủ cửa hàng hải sản ở Quảng Ninh) cho biết mỗi ngày có thể bán được từ 20-30kg, ngày nhiều có thể bán được cả tạ. Ảnh: Dân Việt Nhiều khách hàng ở Hà Nội vẫn gọi điện đặt cù kỳ tại cửa hàng của anh để về chế biến. Ảnh: Dân Việt Do khá hút khách nên nghề săn bắt cù kỳ cũng trở thành nghề cho thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Mỗi lần đi biển, người dân có thể được khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Video: Tôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là...Nguồn: VTV24

