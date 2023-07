Chứng khoán ngày 4/7: Có nên mua KBC, VHC và TLG?

KBC (Khuyến nghị Khả quan): KCN Tràng Duệ 3 được phê duyệt đầu tư trong nửa cuối năm 2023

Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và tăng giá mục tiêu thêm 14% lên 32.600 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) thay đổi phương pháp định giá của chúng tôi đối với KCN Tràng Duệ (TD) 3 từ giá trị sổ sách sang chiết khấu dòng tiền tự do (DCF) vì chúng tôi kỳ vọng việc đăng ký tăng vốn gần đây cho dự án của LG Innotek sẽ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư cho KCN TD 3 và (2) chúng tôi giảm chiết khấu từ 20% xuống 15% đối với định giá của chúng tôi do kỳ vọng thị trường nhà ở sẽ gặp ít thách thức hơn so với cuối năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cắt giảm lãi suất điều hành nhanh hơn và đáng kể hơn dự kiến tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023.

KBC công bố LNST sơ bộ nửa đầu năm 2023 đạt 2 nghìn tỷ đồng (+10x YoY), chủ yếu nhờ bàn giao 128 ha đất KCN (+8x YoY). Kết quả LNST sơ bộ này hoàn thành 94% dự báo cả năm trước đây của chúng tôi, chúng tôi cho rằng nhờ biên lợi nhuận gộp cao hơn dự kiến.

Tương ứng với lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm 2023, chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 8% lên 2,1 nghìn tỷ đồng (+40% YoY), chủ yếu nhờ chúng tôi tăng dự báo biên lợi nhuận gộp cho mảng KCN thêm 4 điểm phần trăm đạt 65%.

Chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 thêm 18%/10% khi bắt đầu đưa KCN TD 3 vào dự báo lợi nhuận của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng doanh số bàn giao đất của dự án KCN này đạt 50 ha/năm vào năm 2024/25, tương ứng chiếm 14%/10% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng KBC là công ty hưởng lợi chính từ sự dịch chuyển cơ cấu sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có thành tích thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn và Goertek.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Chậm triển khai dự án mới và/hoặc chậm đầu tư từ các khách hàng tiềm năng.

VHC (Khuyến nghị Mua): Tín hiệu phục hồi cho nửa sau 2023

Chứng khoán BSC : Quý 2/2023 khả quan hơn quý 1 nhờ giá cá tra xuất khẩu đi Mỹ đã tạo đáy

1. Nhu cầu cá tra tại thị trường Mỹ có xu hướng hồi phục từ cuối Q1.2023 hỗ trợ giá cá tra xuất khẩu tăng trở lại trong Q2.2023, cụ thể:

- Sản lượng xuất khẩu đi Mỹ T4 (ước tính) = 6.9 nghìn tấn (+53% mom, -57% yoy), giá cá tra xuất khẩu = 4 USD/kg (+9.6% mom, -18% yoy).

- Sản lượng xuất khẩu đi Mỹ T5 (ước tính) = 7.6 nghìn tấn (+10% mom, -45% yoy), giá cá tra xuất khẩu = 3.9 USD/kg (- 2.5% mom, -20% yoy).

KQKD hai tháng đầu Q2 của VHC cũng đã có những chuyển biến tích cực tương ứng cùng với nhu cầu hồi phục của thị trường Mỹ.

- Doanh thu T5 VHC = 954 tỷ đồng (+10% mom, -37% yoy), trong đó doanh thu cá tra = 592 tỷ đồng (+14% mom, -43% yoy) chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu đi Mỹ hồi phục, ước tính = 4.1 nghìn tấn (+24% mom, -41% yoy)

BSC đánh giá sự hồi phục của cá tra xuất khẩu đi Mỹ trong Q2.2023 chủ yếu do các nhà cung cấp tái nhập nhằm đảm bảo lượng tồn kho phục vụ thị trường sau giai đoạn hạn chế nhập khẩu kéo dài từ cuối Q4.2022 đến Q1.2023.

BSC cho rằng KQKD Q2.2023 sẽ có sự cải thiện so với Q1.2023 tuy nhiên vẫn sẽ ghi nhận mức giảm mạnh so với cùng kỳ bởi mức nền cao được tạo lập trong chu kỳ cá tra đi lên ở 1H.2022.

Xuất khẩu đi Mỹ kỳ vọng hồi phục rõ rệt hơn kể từ cuối quý 3/2023 và kéo dài sang 2024

BSC cho rằng triển vọng đơn hàng đi Mỹ sẽ có hồi phục rõ rệt từ cuối Q3.2023 và kéo dài sang 2024 nhờ (1) Mức tồn kho thấp tại thị trường Mỹ và nhu cầu phục hồi sau khi lạm phát hạ nhiệt (2) Nguồn cung cá tra bị thu hẹp là điểm hỗ trợ cho giá cá tra xuất khẩu.

1. Mức tồn kho thấp tại thị trường Mỹ và nhu cầu phục hồi sau khi lạm phát hạ nhiệt.

(i) Mức tồn kho thấp tại thị trường Mỹ. Theo bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, Mức tồn kho cá dơn Q1.2023 = 136,290 tấn (- 13.6% yoy) đã có xu hướng giảm. Trong Q2.2023, lượng nhập khẩu cá tra vào Mỹ tuy đã hồi phục nhưng vẫn còn tương đối dè dặt, nên chúng tôi cho rằng tồn kho cá da trơn sẽ duy trì ở mức thấp trong giai đoạn từ nay cho đến Q3.2023.

(ii) Nhu cầu cá tra kỳ vọng hồi phục trong 2H.2023 và 2024 khi lạm phát hạ nhiệt. Tại Mỹ, CPI T5 = 4.1% hạ nhiệt đáng kể so với T1.2023 = 6.3% và vùng đỉnh T6.2022 = 8.9%, do vậy, BSC kỳ vọng tiêu thụ cá da trơn tại thị trường Mỹ sẽ có cải thiện tích cực hơn khi lạm phát đã hạ nhiệt và hoạt động tiêu dùng, ăn uống trở lại (kênh nhà hàng chiếm 70% lượng tiêu thụ cá da trơn). Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy nhu cầu nhập khẩu thủy sản tại Mỹ thường có xu hướng tăng trong hai quý cuối năm nhằm phục vụ cho các kỳ lễ như giáng sinh, năm mới

Nguồn cung cá tra bị thu hẹp sẽ là điểm hỗ trợ cho giá cá xuất khẩu.

BSC cho rằng, trong 2H.2023 và đầu 2024, nguồn cung cá tra sẽ dần bị thu hẹp do diện tích ao nuôi suy giảm tại các khu vực nuôi cá tra. Tính đến hết Q1.2023, diện tích ảo nuôi cá tra có xu hướng giảm hoặc tăng chậm lại ở Cần Thơ = 477 ha (-10% yoy), Vĩnh Long = 310 ha (+0.9% yoy) do giá cá tra nguyên liệu = 26,500 VND/kg giảm mạnh (mức thấp nhất kể từ năm 2022) trong khi giá TACN tăng cao gây lỗ cho người dân, BSC ước tính người dân có thể lỗ từ 1,500 VND – 2,000 VND/kg ở mức giá cá tra nguyên liệu hiện tại. Ngoài ra, việc giá cá giống T5 = 32,500 VND/kg (-20% mom) cũng cho thấy mức độ tái thả thấp của các hộ nuôi cá tra trong những tháng đầu Q2.2023.

BSC dự phóng năm 2023, doanh thu thuần và NPATMI của VHC lần lượt đạt 10,299 tỷ đồng (-22.1% yoy) và 1,297 (-34.3% yoy) tương đương EPS FWD 2023 = 7,072 VND, PE FWD 2023 = 8.6.

Đối với triển vọng năm 2024, dựa trên quan điểm thị trường xuất khẩu cá tra sẽ hồi phục từ cuối Q3.2023, BSC đưa ra dự phóng cho năm 2024, doanh thu thuần và NPATMI của VHC lần lượt đạt 12,002 tỷ đồng (+16.5% yoy) và 1,666 tỷ đồng (+28.5% yoy) tương đương EPS FWD 2024 = 9,090 VND và PE FWD 2024 = 6.6x lần

BSC đưa ra khuyến nghị MUA đối với VHC, với giá mục tiêu cho năm 2024 là 81,800 VND/CP (tương đương upside +25.8% so với giá đóng cửa ngày 03/07/2023) dựa trên phương pháp P/E mục tiêu = 9 lần. Mức P/E mục tiêu chúng tôi đưa ra dựa trên (1) triển vọng hồi phục của ngành cá tra từ cuối Q3.2023 kéo dài sang năm 2024 (2) P/E trung bình của giai đoạn ngành cá tra bắt đầu hồi phục ở chu kỳ trước = 9 lần

TLG (Khuyến nghị Khả quan): Định giá cao hơn cho cổ phiếu phòng thủ

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) dù đã tăng giá mục tiêu thêm thêm 15% do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 16% trong 2 tháng qua.

Chúng tôi tăng dự báo LNST năm 2023/24/25 thêm lần lượt 4%/7%/7% do doanh thu của TLG vượt kỳ vọng của chúng tôi — thể hiện qua doanh thu 4T 2023 tăng 9% YoY.

Chúng tôi nâng P/E mục tiêu trên EPS trung bình giai đoạn 2023-24 từ 11x lên 12x vì chúng tôi tin rằng mảng kinh doanh phòng thủ của TLG có thể được định giá cao hơn. Điều này có thể thấy trong diễn biến vượt trội của cổ phiếu so với chỉ số VN-Index từ đầu năm.

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2022-2025 đạt 14%, được hỗ trợ bởi (1) vị trí dẫn đầu thị trường của công ty nhờ danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới phân phối rộng khắp, (2) tăng cường nỗ lực xây dựng thương hiệu và cao cấp hóa sản phẩm nhằm cải thiện danh mục sản phẩm, và (3) thâm nhập sâu hơn vào các thị trường xuất khẩu.

Giá mục tiêu của chúng tôi cho TLG tương ứng P/E năm 2023/24 đạt 13,3x/10,9x so với P/E trượt trung bình 5 năm là 11,8x.