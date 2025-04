Loại 2 đối thủ, Ngọc Diệp Long An thi công đường 23 tháng 11

Vượt 2 đối thủ giành gói thầu tiền tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu trên thuộc dự án Đường 23 tháng 11 (đoạn từ điểm cuối GĐ1 đến ĐT 822) với tổng mức đầu tư hơn 2,658 tỷ đồng do UBND Thị trấn Hiệp Hòa phê duyệt tại Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 25/02/2025.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của dự án Đường 23 tháng 11 (đoạn từ điểm cuối GĐ1 đến ĐT 822) được UBND Thị trấn Hiệp Hòa phê duyệt theo Quyết định 140/QĐ-UBND ngày 04/03/2025.

Gói thầu thi công xây dựng được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng KQ Group mời thầu rộng rãi, sử dụng vốn đô thị loại IV. Ngày 08/03/2025, UBND Thị trấn Hiệp Hòa đã phê duyệt E-HSMT của gói thầu tại Quyết định E2500077638_2503080857. Gói thầu hoàn thành mở thầu ngày 18/3/2025.

Nguồn: MSC

Ngày 2/4/2025, UBND Thị trấn Hiệp Hòa đã phê duyệt Quyết định KQ2500077638_2504011507 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Diệp Long An (Công ty Ngọc Diệp Long An) trúng gói thầu với giá hơn 2,2 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày. Đối thủ, Công ty TNHH MTV Thành Hữu Nghị, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh bị loại.

Trước đó, ngày 11/09/2024, UBND Thị trấn Hiệp Hòa cũng phê duyệt cho Công ty Ngọc Diệp Long An trúng gói thầu thuộc dự án Đường 23 Tháng 11 với giá hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày.

Thường xuyên trúng thầu tại Đức Hòa

Công ty Ngọc Diệp Long An có địa chỉ tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An, được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 14/08/2018.

Công ty đã tham gia 67 gói thầu, trong đó trúng 46 gói, 8 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 88,66 tỷ đồng.

Công ty trúng thầu với vai trò độc lập hơn 71,66 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 17 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Các gói thầu công ty đã trúng phải kể đến:

Ngày 27/03/2025, UBND xã Mỹ Hạnh Nam đã phê duyệt Công ty Ngọc Diệp Long An trúng gói thầu chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Đường Ba Hai Đức Hòa Thượng đến nhà ông Tư Tòng với giá hơn 2 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày.

Tại KHLCNT công trình Cầu kênh T3-3 (bờ nam kênh Mương Đào), Sở Nông nghiệp và PTNT Long An đã phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH Cường Nam và Công ty TNHH ĐT XD Ngọc Diệp Long An trúng thầu với giá hơn 2,59 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Tại gói thầu này, Công ty CP Yên Cường Thịnh, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Bình bị loại.

Gói thầu thuộc dự án TM 04 Đường ĐT.825 đến nhà ông Ni của UBND xã Tân Mỹ với giá trúng thầu hơn 1,67 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường vào trạm Rađa 48 của UBND xã Đức Lập Thượng với giá hơn 679 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày;

Chỉ trong tháng 6/2024, Phòng NN & PTNT huyện Đức Hòa đã phê duyệt Công ty Ngọc Diệp Long An trúng 3 gói thầu:

Gói thầu thuộc dự án Đường ra cánh đồng lúa nhà ông Huyên với giá hơn 3,99 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày;

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Nạo vét kênh Hàng Điều – Út Thôi – Bà Trạnh với giá trúng thầu hơn 2,1 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa sạt lỡ kênh rạch gấu, cống d100 và đường dẫn cầu Bà Mít với giá trúng thầu hơn 687 triệu đồng thực hiện trong 210 ngày.

Công ty Ngọc Diệp Long An hiện đang dự thầu tại gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Bê tông đường từ nhà Hai Bơi đến nhà ông Út Xích của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ với giá hơn 3,35 tỷ đồng.

Tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Hòa, công ty hiện đang dự 4 gói thầu:

Gói thầu thuộc dự án Đường ra cánh đồng lúa nhà ông Nã - ông Kim với giá dự thầu hơn 2,96 tỷ đồng;

Gói thầu thuộc dự án Đường ra cánh đồng lúa ấp Hòa Thuận 1 với giá dự thầu hơn 3,23 tỷ đồng;

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 1/4/2025. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa cầu cạn bên phải tuyến Kênh Xáng với giá dự thầu hơn 1,44 tỷ đồng. Tại gói thầu này, đối thủ Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh dự thầu với giá hơn 1,56 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Nhựt Tiệp dự thầu với giá hơn 1,51 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc dự án Đường ra cánh đồng lúa Gò Sỏi ấp Lập Thành với giá dự thầu hơn 2,16 tỷ đồng…