Chứng khoán ngày 17/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua CTR với giá mục tiêu 83.500 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) đã công bố kết quả sơ bộ tháng 01/2023, trong đó doanh thu và LNTT đều tăng 12% YoY, lần lượt đạt 758 tỷ đồng và 43 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu được dẫn dắt bởi các mảng towerco (+37% YoY), xây dựng (+43% YoY) và vận hành (+9% YoY), bù trừ cho mảng tích hợp hệ thống.

CTR cũng đã công bố kế hoạch sơ bộ năm 2023, trong đó doanh thu là 10 nghìn tỷ đồng (+10,3% YoY) và LNTT là 613 tỷ đồng (+10,1% YoY). Kế hoạch của CTR tương đối phù hợp với kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng chậm hơn vào năm 2023 chủ yếu do tình hình kém khả quan của ngành bất động sản dân dụng. VCSC nhận thấy không có điều chỉnh đáng kể nào đối với dự báo dù cần đánh giá chi tiết hơn.

VCSC hiện đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 83.500 đồng/cổ phiếu cho CTR, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 48,0%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,8%, dựa trên giá đóng cửa gần nhất.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 17/2?

Khuyến nghị mua POW với giá mục tiêu 14.800 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Nâng giá mục tiêu thêm 3% lên 14.800 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA cho Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW).

VCSC nhận định POW là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh mức tiêu thụ điện ổn định của Việt Nam và sự chuyển dịch cơ cấu sang LNG với các nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 & 4 trong tương lai của POW.

Giá mục tiêu cao hơn là do VCSC nâng dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2027 thêm 3% do chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận cho các nhà máy Cà Mau, Vũng Áng và NT2, bù đắp cho dự phóng lợi nhuận giảm đối với nhà máy Nhơn Trạch 1. Một phần VCSC nâng dự báo tổng LNST đối với nhà máy Cà Mau và NT2 là do giả định giá khí sẽ giảm.

VCSC có quan điểm tích cực đối với tăng trưởng ngắn hạn của POW với mức tăng trưởng EPS dự phóng năm 2023 và 2024 lần lượt là 24% YoY và 44% YoY.

VCSC dự báo LNST năm 2023 sẽ được dẫn dắt bởi mức tăng trưởng sản lượng 26% YoY (cao hơn 13% so với kế hoạch của POW) sau đà giảm 3 năm liên tiếp do dịch COVID-19 và các sự cố kỹ thuật.

Trong khi đó, triển vọng ngành điện tích cực với dự báo mức tiêu thụ điện quốc gia ổn định (+8% YoY), nguồn cung trong nước thắt chặt hơn, ít sự cạnh tranh hơn từ mảng thủy điện và triển vọng giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tích cực (+7% YoY).

POW có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2023 là 12,1 lần, tương ứng PEG là 0,6 và P/B trượt là 0,9 lần. Yếu tố hỗ trợ: Khoản bồi thường bảo hiểm cao hơn dự kiến (ước tính ít nhất 300 tỷ đồng) cho sự cố kỹ thuật của nhà máy Vũng Áng. Rủi ro: Sản lượng điện hợp đồng thấp hơn dự kiến; rủi ro thiếu nguồn cung khí/than; chi phí đầu tư XDCB cao/tiến độ dự án Nhơn Trạch 3 & 4 bị trì hoãn.

Khuyến nghị mua TCB với giá mục tiêu 43.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 3,1% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) xuống 43.100 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị MUA.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do định giá thấp hơn đến từ cả phương pháp thu nhập thặng dư và P/B mục tiêu do (1) mức giảm tổng cộng 4,0% trong dự báo cho LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 và (2) mức tăng chi phí vốn chủ sở hữu của TCB từ 15,3% lên 15,5% do cập nhật hệ số beta.

VCSC điều chỉnh giảm 7,4% LNST sau lợi ích CĐTS 2023 xuống còn 20,1 nghìn tỷ đồng (- 0,4% YoY) do dự báo cho thu nhập từ lãi (NII) năm 2023 giảm 10,1% sau khi giảm NIM 41 điểm cơ bản chủ yếu do giảm 5 điểm % trong giả định về tỷ lệ CASA.

VCSC duy trì giả định về (1) tỷ lệ nợ xấu năm 2023 ở mức 1,4% với tỷ lệ xử lý nợ/dư nợ cho vay là 0,4% và (2) chi phí tín dụng năm 2023 cho cả khoản vay và trái phiếu ở mức 0,9%, đây là các kịch bản tiêu cực nhất của TCB đưa ra cho tỷ lệ nợ xấu và chi phí tín dụng.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến; không duy trì được tỷ lệ CASA như kỳ vọng của chúng tôi; nợ xấu cao hơn dự kiến phát sinh từ các khoản cho vay và trái phiếu doanh nghiệp.