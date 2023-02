Chiêm ngưỡng ngôi nhà 100 tấn đá độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk

Chàng võ sĩ sinh năm 1993 Lê Hữu Toàn từng nhận về nhiều nghi ngờ khi nói ra quyết định xây ngôi nhà bằng đá chẻ độc lạ bậc nhất tại quê nhà Đắk Lắk. Ý tưởng xây dựng ngôi nhà bằng đá của Lê Hữu Toàn bắt nguồn từ chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau ra Hà Giang vào cuối năm 2016, đầu năm 2017. Thời điểm đó, anh Toàn bị ấn tượng bởi những căn nhà bằng đá của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc vừa độc đốc vừa gần gũi. Từ đó, Lê Hữu Toàn tham khảo những mẫu nhà và lâu đài bằng đá, tự phát thảo ngôi nhà mơ ước. Năm 2021, ngôi nhà bằng đá dộc đáo được xây dựng và hoàn thiện. Không chỉ bị gia đình phản đối, anh Toàn còn gặp thử thách trong khâu tìm kiếm và vận chuyển nguyên vật liệu. Anh phải đi tới 50 km để tìm đá chẻ Do đã rất nặng nên tiền vận chuyển cao. Tiền vận chuyển trung bình 1 viên đá là 2.000 đồng trong khi một viên đá trị giá 4.800 đồng. Do đá nặng nên khi xây nhà phải đào móng rất sâu, đổ 12 đế móng mới chịu được tải trọng. Ngôi nhà đã sử dụng hết 7.500 viên đá nặng khoảng 100 tấn và khoảng 30 tấn xi măng. Vượt qua khó khăn, ngôi nhà 100 tấn đá cũng được hoàn thiện gồm 1 trệt, 1 gác lửng với diện tích 8x10m, cao 3m. Do xây bằng đá nên nhà luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm trong mùa đông. Tổng chi phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng. Nguồn ảnh; FB Lê Hữu ToànNhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

