Nhà Khang Điền đặt kế hoạch lãi 1.100 tỷ nhờ đâu?

Năm 2020, Công ty dự kiến sẽ hoàn tất xây dựng, bàn giao nhà cho cư dân các dự án như Jamila, chung cư Safira, chung cư Lovera Vista, dự án nhà liền kề và biệt thự Verosa Park.



Tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng và từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho các dự án ở Quận 2, Quận 9, Bình Chánh và Bình Tân; chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh năm 2020 và các năm sau.

Theo đó, Khang Điền kế hoạch đạt khoảng 3.500 tỷ đồng doanh thu năm 2020, tăng trưởng 24% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đặt kế hoạch tăng khoảng 20% lên 1.100 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Năm 2019, Khang Điền báo cáo doanh thu thuần đạt 2.813 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2018. Trong đó doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn với 2.714 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13%, lên gần 917 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 915 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng 13% so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng mạnh do tăng khoản lợi nhuận gộp trong kinh doanh bất động sản với giá trị trên 260 tỷ đồng từ ghi nhận doanh thu các dự án bất động sản Jamila, Verosa và dự án Phong Phú. Bên cạnh đó chi phí tài chính cũng giảm được 47 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của KDH trong 3 năm. Nguồn: KDH.

Công ty cho biết, từ năm 2017 đến 2019, Khang Điền lần lượt triển khai 3 dự án căn hộ chung cư: Jamila, Safira và Lovera Vista với số lượng sản phẩm gần 4.000 căn hộ. Các dự án căn hộ này đã gây được ấn tượng rất tốt đối với thị trường cũng như được đông đảo khách hàng đón nhận.

Dự án Jamila có quy mô khoảng 1,7 ha gồm 867 căn hộ và 16 căn TMDV được khởi công xây dựng vào cuối quý 2/2017. Đến quý 1/2019, Công ty đã hoàn thành xây dựng toàn bộ dự án Jamila và đã hoàn tất bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng tiến độ đã cam kết.

Điểm nổi bật ở dự án Jamila là sau khi bàn giao căn hộ cho cư dân, Công ty đã tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Sổ Hồng”). Dự kiến trong năm 2020 Công ty sẽ hoàn tất việc cấp Sổ Hồng và bàn giao cho toàn bộ cư dân Jamila.