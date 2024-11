Gói thầu cung cấp hàng hóa hơn 70 tỷ của xổ số Trà Vinh về tay ai?

71.101.800.000 đồng. Theo Biên bản mở E-HSĐXKT đã công bố ngày 18/11/2024, gói thầu nêu trên chỉ có duy nhất 1 nhà thầu làm dự là công ty Cổ phần in số 7 tham dự. Biên bản mở E-HSĐXKT. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng An Việt (bên mời thầu) và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vình (chủ đầu tư) đã hoàn thành mở E-HSĐXKT gói thầu số 06: Cung cấp hàng hóa có giá

Được biết gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-XSKT ngày 07/10/2024 với tổng dự toán 71.514.703.000 đồng.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh phê duyệt E-HSMT số 165/QĐ-XSKT ngày 25/10/2024, theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ"; Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng An Việt thông báo mời thầu. Gói thầu hoàn thành mở thầu ngày 18/11/2024

Gói thầu có quy mô 684.000.000 vé xổ số truyền thống loại 10.000 đồng với yêu cầu (5,7 x 15,7)cm, bao gồm cả phần lá vé xổ số và cùi vé xổ số; chất liệu giấy couche bóng, định lượng 130gsm ± 4% độ trắng 90% ± 2% trở lên, cùng với đó là nhiều yêu cầu khác như độ chính xác của tờ vé xổ số; thiết kế đẹp đúng ý tưởng, nội dung, cỡ chữ, kiểu chữ, biểu tượng, màu sắc hoa văn hình ảnh, có hiệu ứng bảo mật đúng theo mẫu thiết kế được phê duyệt; Kèm theo đó là các chi tiết bảo mật; mô tả mẫu tờ vé xổ số truyền thống, đóng gói ....

Công ty CP in số 7 có địa chỉ tại KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM; thành lập năm 2004 với loại hình công ty cổ phần, người đại diện pháp luật Nguyễn Minh Trung với chức danh giám đốc.

Công ty CP in số 7 chuyên In gia công các loại sách, báo, nhãn bao bì, lịch, catalogue, vé số và các loại văn hóa phẩm cao cấp khác - Cán láng các loại mặt hàng in - Mua bán vật tư, hóa chất ngành in, mực giấy in

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2021 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 12/19 gói, trượt 5 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 442 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập, trong đó có hơn 346.728.800 đồng là các gói chỉ định thầu.

Riêng tại Trà Vinh từ năm 2021 đến nay nhà thầu được ghi nhận trúng các gói thầu thường chỉ duy nhất nhà thầu này tham gia và trúng, cụ thể:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vình đã ký Quyết định số 145/QĐ-XSKT. Nguồn MSC

Ngày 13/12/2021, ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vình đã ký Quyết định số 145/QĐ-XSKT, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu Gói thầu số 04: Cung cấp hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Công ty Cổ phần in số 7 trúng thầu với giá 55.888.000.000 đồng (giá gói thầu 56.782.000.000 đồng);

Quyết định số 196/QĐ-XSKT. Nguồn MSC

Ngày 19/12/2022, ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vình đã ký Quyết định số 196/QĐ-XSKT, phê duyệt KQLCNT gói thầu số 06: Cung cấp hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 thuộc KHLCNT Mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Công ty Cổ phần in số 7 trúng thầu với giá 61.175.261.600 đồng (giá gói thầu 62.442.864.000 đồng) với phần việc in 632000000 vé xổ số truyền thống loại 10.000 đồng;