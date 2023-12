Chiêm ngưỡng nhà thờ kỳ vĩ nhất thế giới, xây 140 năm chưa xong

Tọa lạc tại thành phố Barcelona, xứ Catalonia, Tây Ban Nha, vương cung thánh đường Sagrada Familia có quy mô kiến trúc rất to lớn, được coi là kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan Antoni Gaudi (1852–1926). Ảnh: Travel + Leisure. Sagrada Familia được khởi công xây dựng từ năm 1882 nhưng quá trình thi công luôn bị gián đoạn, cho đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Britannica. Sự gián đoạn này đến từ những nguyên nhân khác nhau như cái chết đột ngột vì tai nạn tàu điện của Gaudi năm 1926, cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hay sự cầm quyền của nhà độc tài Franco. Ảnh: Headout. Dựa trên những bản vẽ thiết kế tỉ mỉ của Gaudi, nhà thờ Sagrada Familia vẫn tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện bằng những công nghệ mới nhất. Ảnh: Driftwood Journals. Vể tổng thể, kiến trúc nhà thờ là sự kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc Gothic truyền thống với sự hiện đại trong nghệ thuật kiến trúc Art Nouveau. Ảnh: Walks Tours. Phong cách Art Nouveau đặc trưng bởi sự phủ nhận những đường thẳng tắp để tôn lên những đường uốn lượn quanh co như những đường nét vốn có của thiên nhiên, cây cỏ. Ảnh: Medium. Điểm nhấn của nhà thờ là các ngọn tháp cao vút nổi bật trên nền trời. Các tháp này đều được xây dựng như các nhũ đá, được chạm trổ, gắn gốm tinh tế. Ảnh: Spain Traveller. Mặt trước của nhà thờ được trang trí bằng những bức tượng tái hiện lại những sự kiện chính trong cuộc đời và sự nghiệp của Chúa Jesus. Ảnh: Erasmusu.com. Không gian nội thất nhà thờ được thiết kế tinh tế tạo nên những luồng ánh sáng xuyên thẳng qua hình ovan trên vòm trần. Những khuôn cửa lớn của nhà thờ được gắn kính màu lộng lẫy. Ảnh: La Sagrada Família. Hiện tại một dự án xây dựng được tư nhân tài trợ đang đẩy công trình tiến tới ngày khánh thành, dự định vào năm 2026, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Gaudi. Ảnh: Catalan News. Vào đầu tháng 10 vừa qua, 5 tòa tháp lớn của vương cung thánh đường Sagrada Familia đã được xây xong. Quá trình xây dựng sẽ kết thúc khi tòa tháp cuối cùng được hoàn thiện. Ảnh: The Times. Dù chưa hoàn thành nhưng Sagrada Familia đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Barcelona và Tây Ban Nha trong nhiều thập niên. Ảnh: Arch2o.com. Công trình này được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới từ năm 1984, được xếp vào danh sách 12 bảo vật của Tây Ban Nha năm 2007. Ảnh: Matador Network. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

Tọa lạc tại thành phố Barcelona, xứ Catalonia, Tây Ban Nha, vương cung thánh đường Sagrada Familia có quy mô kiến trúc rất to lớn, được coi là kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan Antoni Gaudi (1852–1926). Ảnh: Travel + Leisure. Sagrada Familia được khởi công xây dựng từ năm 1882 nhưng quá trình thi công luôn bị gián đoạn, cho đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Britannica. Sự gián đoạn này đến từ những nguyên nhân khác nhau như cái chết đột ngột vì tai nạn tàu điện của Gaudi năm 1926, cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hay sự cầm quyền của nhà độc tài Franco. Ảnh: Headout. Dựa trên những bản vẽ thiết kế tỉ mỉ của Gaudi, nhà thờ Sagrada Familia vẫn tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện bằng những công nghệ mới nhất. Ảnh: Driftwood Journals. Vể tổng thể, kiến trúc nhà thờ là sự kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc Gothic truyền thống với sự hiện đại trong nghệ thuật kiến trúc Art Nouveau. Ảnh: Walks Tours. Phong cách Art Nouveau đặc trưng bởi sự phủ nhận những đường thẳng tắp để tôn lên những đường uốn lượn quanh co như những đường nét vốn có của thiên nhiên, cây cỏ. Ảnh: Medium. Điểm nhấn của nhà thờ là các ngọn tháp cao vút nổi bật trên nền trời. Các tháp này đều được xây dựng như các nhũ đá, được chạm trổ, gắn gốm tinh tế. Ảnh: Spain Traveller. Mặt trước của nhà thờ được trang trí bằng những bức tượng tái hiện lại những sự kiện chính trong cuộc đời và sự nghiệp của Chúa Jesus. Ảnh: Erasmusu.com. Không gian nội thất nhà thờ được thiết kế tinh tế tạo nên những luồng ánh sáng xuyên thẳng qua hình ovan trên vòm trần. Những khuôn cửa lớn của nhà thờ được gắn kính màu lộng lẫy. Ảnh: La Sagrada Família. Hiện tại một dự án xây dựng được tư nhân tài trợ đang đẩy công trình tiến tới ngày khánh thành, dự định vào năm 2026, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Gaudi. Ảnh: Catalan News. Vào đầu tháng 10 vừa qua, 5 tòa tháp lớn của vương cung thánh đường Sagrada Familia đã được xây xong. Quá trình xây dựng sẽ kết thúc khi tòa tháp cuối cùng được hoàn thiện. Ảnh: The Times. Dù chưa hoàn thành nhưng Sagrada Familia đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Barcelona và Tây Ban Nha trong nhiều thập niên. Ảnh: Arch2o.com. Công trình này được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới từ năm 1984, được xếp vào danh sách 12 bảo vật của Tây Ban Nha năm 2007. Ảnh: Matador Network. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.