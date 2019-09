Cháy nhà máy Rạng Đông: Đối thủ Điện Quang “nhân cơ hội” giành thị phần?

Vụ cháy nhà máy khiến Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chịu tổn thất nặng nề. Sau vụ cháy, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỷ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty.

Không chỉ thiệt hại về tài sản, một số ý kiến cho rằng vụ cháy có thể còn cuốn đi kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư về công ty này. Cú "sảy chân" của Rạng Đông cũng sẽ khiến thị trường hướng vào đối thủ là Cty CP Bóng đèn Điện Quang.

Video: Cháy lớn ở Công ty Rạng Đông. Nguồn: VTC14.

Rạng Đông là một trong số ít thương hiệu xưa của Hà Nội còn duy trì được vị thế trên thị trường. Ảnh minh họa: Rạng Đông.

Rạng Đông và Điện Quang là hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị chiếu sáng. Đây đều là hai cái tên doanh nghiệp nội địa hiếm hoi có thể cạnh tranh sòng phẳng với những sản phẩm nhập khẩu.

Sự cố hỏa hoạn có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm của công ty Rạng Đông, song đó cũng chưa hẳn là cơ hội cho Điện Quang bứt lên vì khủng hoảng 2 năm gần đây của cty này chưa được giải quyết.

Từ cuối 2016, báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán đưa ra dự báo không mấy tích cực với Điện Quang. Liên quan đến vụ bà Hồ Thị Kim Thoa thoái gần hết cổ phần tại Điện Quang, hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cũng trên đà suy giảm.

Mặc dù doanh thu vẫn tăng và đạt trên ngưỡng nghìn tỷ, nhưng lợi nhuận của Điện Quang đã giảm liên tiếp 4 năm sau khi đạt đỉnh 2014. Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này chỉ còn hơn 110 tỷ đồng, giảm gần 65% so với mức đỉnh 4 năm trước.

Trước 2014, vốn hóa của Điện Quang thường gấp đôi Rạng Đông do quy mô vốn điều lệ cao hơn. Tuy nhiên, khoảng cách này bị san lấp vào giữa năm 2015 và một năm sau đó, vốn hóa Điện Quang chỉ bằng một nửa Rạng Đông. Tính tới phiên gần nhất, thị giá cổ phiếu RAL của Rạng Đông gấp gần bốn lần DQC của Điện Quang.

Mới đây, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã công bố báo cáo tài chính bán niên sau soát xét năm 2019 với kết quả lợi nhuận xuống thấp kỷ lục.

Theo đó, nửa đầu năm nay Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (Điện Quang) ghi nhận 410 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 12%, xuống còn 309 tỷ đồng, lợi nhuận gộp chỉ còn 101 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nửa đầu năm nay, doanh thu thuần của Điện Quang giảm 12% so với cùng kỳ. Ảnh: Người đưa tin.

Lý giải về vấn đề này, Điện Quang cho biết việc doanh thu sụt giảm là do tốc độ tụt giảm quá nhanh của các sản phẩm truyền thống so với cùng kỳ năm ngoái. Điện Quang cũng ngừng sản xuất một số mặt hàng truyền thống do không hiệu quả khi duy trì.

Cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của Điện Quang đạt 1.541 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ 1.503 tỷ xuống còn 1.165 tỷ đồng, do doanh nghiệp giảm đầu tư tài chính ngắn hạn.

Lợi nhuận trước thuế của DQC chỉ còn lại 20,6 tỷ bốc hơi 38 tỷ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, giảm 67%. Đây cũng là kết quả kinh doanh bán niên thấp nhất của Điện Quang kể từ năm 2012 trở lại đây của doanh nghiệp này.

Hiện tại, khi công nghệ chiếu sáng rắn (LED) lên ngôi, cả Rạng Đông và Điện Quang đều gặp khó khăn trong việc thích nghi. Cả hai doanh nghiệp này đều tham gia sản xuất đèn LED nhưng chỉ làm chủ được khâu trung và hạ tầng trong chuỗi giá trị vì đều phải nhập chip LED từ đơn vị khác.