Trước Rạng Đông, công ty nào từng thiệt hại nặng nề do hỏa hoạn?

Tối 28/8, vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã CK: RAL) có địa chỉ tại 87 – 89 Hạ Đình, Hà Nội. Ảnh: Plo. Hiện chưa có thống kê về mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn nhưng chắc hẳn biến cố này sẽ ảnh hưởng phần nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ảnh: Facebook. Là công ty sản xuất bóng đèn và phích nước hàng đầu Việt Nam, thị phần phích nước Rạng Đông hiện chiếm khoảng 85%. Ảnh: Wiki. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, Công ty Rạng Đông ghi nhận doanh thu 1.804 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế 96,4 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước đó. Ảnh: Wiki. Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, 1-2 tháng gần đây cổ phiếu RAL thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch 28/8, RAL đóng cửa với mức giá 88.000 đồng/cp, tăng 12% so với đầu tháng 7. Ảnh: VietnamFinacial. Tuy nhiên, lo ngại vụ cháy sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Rạng Đông, trong phiên giao dịch sáng 29/8 trên sàn HOSE, cổ phiếu RAL bị bán tháo ngay đầu phiên, giảm sàn xuống chỉ còn 81.900 đồng/cổ phiếu. Ảnh: Nhadautu. Không chỉ công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, trước đó đã có nhiều trường hợp cổ phiếu doanh nghiệp giảm sâu bởi ảnh hưởng từ sự cố cháy nổ. Ảnh: Vietnamnet. Cách đây 2 năm (ngày 16/9/2017), kho vải của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) tại số 2 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP HCM) đã gặp lửa và bốc cháy lớn. Sự cố cháy nổ đã khiến công ty mất đi khoảng vài trăm nghìn mét vải với giá trị ước tính khoảng 1,5 triệu USD. Dù không gây thiệt hại lớn, nhưng cổ phiếu TCM của công ty may Thành Công đã giảm gần 6% trong phiên giao dịch ngay sau đó. Ảnh: Sggp. Đầu năm 2017, tại chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp (mã: INN) ở KCN Phố Nối A (Hưng Yên) cũng xảy ra hỏa hoạn tại khu nhà xưởng đang xây dựng và lắp đặt vận hành máy móc đầu tư mới. Ước tính, tổng giá trị thiệt hại ban đầu lên tới 70 tỷ đồng. Ảnh: Nhadautu. Ngay sau khi công bố thông tin cháy, giá cổ phiếu INN lập tức giảm sâu, mất 10% giá trị chỉ sau một phiên. Ảnh: Người đưa tin. Năm 2016, CTCP Viglacera Thăng Long (TLT) cũng xảy ra sự cố cháy 8.500 m2 mái nhà xưởng và phân xưởng sản xuất phải tạm dừng hoạt động trong vòng 10 – 15 ngày để khắc phục. Ảnh: Infonet. Trong năm 2015, CTCP Ngân Sơn (NST) đã bị lửa thiêu cháy kho thành phẩm, kho lạnh và kho nguyên liệu với tổng thiệt hại ước tính khoảng 317 tỷ đồng. Ảnh: Cảnh sát PCCC. Năm 2011, nhà máy Bibica Bình Dương (BBC) cũng xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến dây chuyền sản xuất bánh Pie tạm ngưng 3 – 4 tháng. Nguyên nhân gây cháy nổ được xác định do sự cố chập điện. Ảnh: Plo. Video: Cháy lớn tại CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Nguồn: Nhadantv.

