Giấc mộng chung cư và những tai nạn khiếp đảm “từ trên trời rơi xuống”

Nhiều năm nay, việc những "vật thể bay" tự nhiên rơi từ trên trời xuống không còn là điều xa lạ với nhiều cư dân sống ở các khu chung cư. Ảnh: Petrotimes. Gần đây nhất, tối 26/7, anh Phan Thanh H., sống tại một căn hộ tầng 8 tòa Trung - Rice City Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện một con dao chặt rơi ngoài ban công nhà mình. Do rơi từ trên cao xuống, con dao đã làm nứt toác cánh cửa bếp. Ảnh: Gia Đạt. Cuối tháng 12/2018, dư luận cả nước hoang mang trước vụ bé trai ba tuổi đang chơi tại khu trò chơi cầu trượt ở sân chung cư Lotus House (TP Vinh, Nghệ An) thì bị vữa bê tông rơi xuống trúng đầu, tử vong. Ảnh: Tiền phong. Vụ việc dường như là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng đáng báo động "vật thể bay" rơi từ trên cao xuống tại các khu chung cư. Ảnh: Plo. Trước đó, khoảng 18h ngày 27/9/2018, trên đường Lê Văn Lương đoạn ngã tư giao Hoàng Ngân (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) một hộp gỗ lớn và cột sắt đã rơi từ 1 tòa chung cư khiến 1 phụ nữ tử vong. Ảnh: Người đưa tin. Tại khu chung cư ở Bắc Linh Đàm sáng ngày 15/10/2018, một chiếc cốc rơi từ tầng 11 của một căn hộ nào đó làm vỡ nát kính xe sau của chiếc xe ô tô đỗ bên dưới. Ảnh: Lê Phương/Facebook. Tháng 5/2019, sự việc một chiếc lò nướng bay từ tầng 38 của một chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP HCM xuống đường khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Giadinhxahoi. Vụ việc khiến nhiều cư dân tập trung yêu cầu ban quản lý chung cư phải làm việc với công an khu vực để tìm ra kẻ đã ném đồ, gây nguy hiểm cho tính mạng người sinh sống tại đây. Ảnh: Lao động. Đáng nói, có nhiều trường hợp vật rơi là do xuất phát từ chính các công trình xây dựng. Điển hình như vụ gạch men ốp tường đã rơi trúng vào nhóm trẻ em đang chơi tại tại chung cư Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, TP.Hà Nội hồi tháng 5/2018. Ảnh: Moitruongvadothi. Gạch rơi khiến cháu bé này phải khâu 3 mũi vì vết thương hở dài 6cm. Ảnh: Moitruongvadothi. Video: Bé trai rơi từ tầng 11 chung cư. Nguồn: VTC14.

