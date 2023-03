Chân dung chủ đầu tư Khu dân cư Long Phước vừa bị điều tra

Điều tra thủ tục pháp lý

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai đã xác nhận thông tin cho cơ quan báo chí, đang tiến hành điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm tại Dự án khu dân cư Long Phước, huyện Long Thành.

Cụ thể, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật và trốn thuế xảy ra tại huyện Long Thành. Trong đó, có liên quan Dự án khu dân cư Long Phước, huyện Long Thành do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan cung cấp bằng văn bản thủ tục pháp lý đất đai, xây dựng, thủ tục giao đất của Dự án khu dân cư Long Phước.

Dự án khu dân cư Long Phước đã được UBND tỉnh Đồng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2020, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xây dựng hình thành trên thực tế.

Đây là dự án khu dân cư thương mại nằm ở vị trí đắc địa gần tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Quốc lộ 51, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Năm 2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Long Phước.

Theo đó, dự án phát triển trên diện tích gần 50ha với quy mô dân số dự kiến khoảng 11.000 – 15.000 người. Các hạng mục bao gồm nhà ở riêng lẻ, chung cư, nhà ở xã hội, công trình dịch vụ đô thị...

Dự án này được đầu tư xây dựng mới theo tiêu chuẩn đô thị loại IV với các loại hình nhà ở phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu.

Một góc Dự án khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân do Công ty cổ phần Phát triển An Hưng Phát làm chủ đầu tư - Ảnh: nhandan.vn

An Hưng Phát của ai?

Về chủ đầu tư, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát được thành lập vào tháng 3/2010, đặt trụ sở tại Khu dân cư Phước Tân, TP Biên Hòa. Doanh nghiệp này hiện do ông Nguyễn Minh Hải làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Doanh nghiệp này có 5 cổ đông cá nhân góp vốn. Trong đó ông Nguyễn Minh Hải góp 62,96% cổ phần, Nguyễn Thị Liên góp 5,04%, Trịnh Mai Loan góp 8,8%, Ngô Thị Thu Huế góp 4,4%, và Hoàng Thị Ngọc Điệp 10,4%.

An Hưng Phát có công ty con là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến thiết cũng do Nguyễn Minh Hải làm Giám đốc. Doanh nghiệp này được lập ra vào tháng 3/2018, đặt trụ sở cùng với An Hưng Phát.

Được biết, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty An Hưng Phát còn là chủ đầu tư của dự án khu dân cư và tái định cư xã Phước Tân. Dự án được phê duyệt quy hoạch với quy mô gần 50ha.

Đây là một trong nhiều dự án ở tỉnh Đồng Nai có đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thu hồi đất mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm tra làm rõ.

Dự án khu dân cư và tái định cư tại phường Phước Tân được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch gồm 248 nhà liền kề phục vụ tái định cư và 704 căn hộ chung cư là nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, còn có 1.208 nhà liền kề, biệt thự và 983 căn hộ chung cư thương mại cũng như đất dành cho trường học, cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật...

Sau 9 năm triển khai, nhà liền kề phục vụ tái định cư và chung cư nhà ở xã hội vẫn chưa thực hiện; hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, thoát nước… của dự án mới thực hiện được khoảng một nửa. Đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chỉ là nơi hoang vắng, đất đai để cỏ dại mọc um tùm khi số lượng nhà cửa được xây cất thưa thớt.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư Khu nhà ở và dịch vụ tại khu phố 3 phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa với quy mô 2,2783 ha (gồm 1,5603 ha đất phát triển dự án và 0,718 ha đất hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị).

Đây là khu nhà ở và thương mại dịch vụ được đầu tư xây dựng mới, trong khu bố trí các công trình nhà ở riêng lẻ, nhà liên kế phục vụ nhu cầu tái định cư và kinh doanh và công trình thương mại dịch vụ - văn phòng thương mại đáp ứng nhu cầu dịch vụ cấp đô thị.

Dự án này bao gồm đất nhà liền kề (để bố trí tái định cư) 0,45ha, nhà ở liền kề (để kinh doanh) 0,45ha, đất dịch vụ đô thị 0,18ha, đất dịch vụ văn phòng 0,18ha, đất cây xanh công viên, đất giao thông,…

Vào tháng 9/2020, dự án này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng. Theo đó, Sở này xác nhận Công ty An Hưng Phát đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đối với 52 thửa đất tại dự án.