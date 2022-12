KĐT mới Phú Lương: Nơi biệt thự bỏ hoang, chỗ kiến trúc hoành tráng

Tìm hiểu được biết, ngày 18/11/2014, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6035/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500. Địa điểm tại các phường Phú La, Phú Lương, Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội). Khu đô thị mới Phú Lương do liên danh Công ty CP Sông Đà 2, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt và Công ty CP Xây dựng Hồng Quang (liên danh thống nhất uỷ quyền cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt là đại diện liên danh).

Chủ đầu tư dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành công tác thi công và sang năm 2020 số người dân vào ở đạt trên 80%. Tuy nhiên, ghi nhận tại đây cho thấy đến nay dự án này vẫn còn rất nhiều căn biệt thự và dãy nhà liền kề đang trong tình trạng “đắp chiếu”.

Trong tổng số 341.302m2 đất Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt được cấp, có tổng diện tích đất nhà ở là 157.678m2 chiếm (43,76%) của dự án, bao gồm: Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ có diện tích 86.806m2 với 16 toà nhà; khu nhà liền kề diện tích 24.979m2 với 295 căn hộ; khu biệt thự diện tích 46.287m2 với 195 căn hộ... Dân số khoảng 6.400 người nằm trong ô quy hoạch ký hiệu 12-2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4. Sau nhiều năm triển khai, hiện phần lớn các căn biệt thự xây thô tại Khu đô thị mới Phú Lương vắng bóng người ở.

Ghi nhận thực tế tại Khu đô thị mới Phú Lương, các căn liền kề, biệt thự có giá hàng chục tỷ đồng nhưng phần lớn mới chỉ xây xong phần thô, bỏ hoang hóa và quây tôn nhiều năm.

Mặc dù phần lớn căn biệt thự tại đây bỏ hoang nhưng khu đô thị này vẫn đang tiếp tục xây mới. Theo chia sẻ của một số môi giới bất động sản, hiện giá bán dao động từ 22 - 25 triệu/m2 tùy theo từng vị trí.

Thế nhưng, dù liên tục được rao bán, nhưng các căn biệt thự này vẫn chưa có chủ.

Cận cảnh một căn biệt thự bỏ không đã lâu tại Khu đô thị mới Phú Lương với các bức tường xuống cấp, rêu hóa.

Nhiều căn biệt thự bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, che hết lối vào nhà.

Những ngôi biệt thự đang được xây dựng dở dang giờ đây nằm “đắp chiếu” trong cỏ cây, rêu phong phủ kín.

Khu đô thị này có lác đác người dân về ở, chủ yếu là cho thuê mở xưởng. Xung quanh một số biệt thự, người dân tận dụng trồng rau để tăng gia.

Nhiều căn biệt thự bị trưng dụng thành cửa hàng kinh doanh, đại lý môi giới bất động sản…

Bên cạnh đó, ghi nhận tại Khu đô thị mới Phú Lương còn xuất hiện một số công trình biệt thự có nhiều dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, không đúng theo mẫu đã được duyệt thiết kế so với trước đó. Cụ thể, ngay lối vào khu đô thị này không xa là một tòa “lâu đài” được xây dựng với chiều cao vượt trội, thi công theo lối kiến trúc cổ điển Châu Âu khác biệt so với kiến trúc chung của các khu trong khu đô thị.

Hình ảnh một căn biệt thự đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với lối kiến trúc khác lạ, vượt trội so với các căn biệt thự khác cùng dãy.

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy công trình này xây dựng khác so với tổng thể các căn biệt thự khác.

Hình ảnh hai công trình biệt thự bề thế tại Khu đô thị mới Phú Lương đang trong quá trình hoàn thiện, khác với các căn biệt thự xung quanh. Ảnh chụp tháng 9 (trái) và tháng 12/2022 (phải).



















