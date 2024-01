Cảng Phước An liên tiếp “trắng” doanh thu, sao vẫn tăng vốn?

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã: PAP) được công bố tiếp tục cho thấy số 0 “tròn trĩnh” trong doanh thu suốt năm 2023 vừa qua.



Cụ thể, quý IV/2023, Cảng Phước An vẫn giữ nguyên tình trạng không có doanh thu và chỉ ghi nhận khoản chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1,84 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lỗ sau thuế của công ty trong quý, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ đồng.

Không chỉ không có doanh thu hoạt động kinh doanh, Cảng Phước An cũng không ghi nhận bất kỳ doanh thu tài chính nào trong năm 2023, trong khi cùng kỳ năm trước doanh thu tài chính vẫn được ghi nhận hơn 3,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Cảng Phước An tiếp tục "trắng” doanh thu và báo lỗ sau thuế gần 6,8 tỷ đồng (năm 2022 lỗ gần 6 tỷ đồng), nâng mức lỗ lũy kế lên gần 14 tỷ đồng. Như vậy, kể từ năm 2017, đến nay đã là năm thứ 7 doanh nghiệp này không có doanh thu.

Giải thích về tình trạng “trắng” doanh thu, Cảng Phước An cho biết công ty là doanh nghiệp dự án, hiện đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, công ty vẫn phải chi trả các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tư vấn và quản lý dự án, dẫn đến lỗ như đề cập ở trên.

Trước đó, trong quý III/2023, Cảng Phước An cũng không ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1,66 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 4,63 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Cảng Phước An tiếp tục không ghi nhận doanh thu và lỗ 4,96 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 6,07 tỷ đồng.

Dự án Cảng Phước An. Ảnh: Internet.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Cảng Phước An ghi nhận hơn 4.436 tỷ đồng, tăng mạnh 40% so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 3.889 tỷ đồng, tăng 63%, đây là khoản chi phí phát sinh liên quan đến dự án cảng Phước An. Ngược lại, lượng tiền mặt của Cảng Phước An lại giảm mạnh 84%, xuống còn hơn 103 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt gấp 5,6 lần lên 430 tỷ đồng do tăng mạnh trả trước cho người bán ngắn hạn.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cảng Phước An tại ngày 30/12/2023 ở mức hơn 2.347 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần đầu năm, trong đó doanh nghiệp phát sinh nợ vay tài chính gần 1.271 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận vay bất kỳ khoản nào.

Cảng Phước An tăng vốn thế nào?

Theo giới thiệu tại website doanh nghiệp, Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An được thành lập vào ngày 29/4/2008 để thực hiện việc đầu tư và khai thác Cảng tổng hợp Phước An theo thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: Khai thác cảng và khu hậu cần.

Hiện, Cảng Phước An có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó PVN nắm 79,54% vốn, còn Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) sở hữu 17,05%, còn lại các cá nhân 3,41%.

Theo tìm hiểu, trước khi niêm yết trên sàn UPCoM (ngày 14/7/2021), Cảng Phước An đã 3 lần tăng vốn từ 440 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Trong lần tăng vốn gần đây nhất, Cảng Phước An đã tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, công ty tiếp tục thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 2.380 tỷ đồng.

Gần nhất, ngày 26/12/2023, Cảng Phước An đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành 50 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp để huy động 580 tỷ đồng cho dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng. Theo đó, phương án sử dụng vốn huy động được thay đổi điều chỉnh là để thanh toán chi phí liên quan đến 16 gói thầu (so với trước đó là 10 gói thầu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng. Đồng thời, thanh toán chi phí quản lý dự án, bổ sung vốn lưu động của công ty.

Liên quan đến dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistics) đang thực hiện, HĐQT Cảng Phước An ngày 12/01/2024 đã có quyết định bổ sung thêm gói thầu cung cấp, lắp đặt xe quét đường vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 của dự án. Gói thầu bao gồm mua 1 xe quét đường với giá trị hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó dự phòng gần 60 triệu đồng. Công ty sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý I/2024 và sẽ triển khai hợp đồng trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết.