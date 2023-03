Home Credit: Siêng huy động vốn từ trái phiếu, lãi 550 tỷ năm 2021

Vào tháng 3/2022, Bloombger đưa tin Home Credit đang muốn bán mảng kinh doanh 4 thị trường Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) để cải thiện dòng tiền cho tập đoàn mẹ (PPF Group).

PPF Group muốn định giá mảng kinh doanh ở Indonesia, Việt Nam, Philippines và Ấn Độ với giá trị dao động từ 2 tỷ USD đến 2,5 tỷ USD, nguồn tin thân cận với vấn đề nói.