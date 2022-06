Bà Rịa – Vũng Tàu: Chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Phước An

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài 4,3km, bao gồm phần cầu vượt sông Thị Vải dài 3,5km; đường dẫn trên tuyến 248m; đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 605m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An. Phần cầu dẫn có chiều rộng 23,5m, cầu chính rộng 27m. Tổng mức đầu tư 4.879 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho biết, theo kế hoạch cầu Phước An sẽ được khởi công vào tháng 9/2022. Đây là lộ trình đã được chỉ đạo xác định và quyết tâm thực hiện.

Phối cảnh thiết kế kiến trúc cầu Phước An được lựa chọn- Ảnh: BQLDA

Dự án cầu Phước An đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận vị trí xây dựng, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Quốc hội có Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó dự án cầu Phước An được bố trí kế hoạch vốn bằng nguồn ngân sách Trung ương; Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho dự án; HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Phước An.

Năm 2022, Bà Rịa - Vũng Tàu đã phân bổ 100 tỉ đồng cho việc triển khai thực hiện dự án cầu Phước An. Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải đang tích cực thúc đẩy giải ngân, khẩn trương thực hiện các kế hoạch của gói thầu đã phê duyệt.

Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, thiết kế bản vẽ thi công đồng thời đã hoàn thành công tác kiểm kê đất tại thị xã Phú Mỹ. Hiện Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện hồ sơ khung chính sách bồi thường theo gợi ý của Bộ Tài nguyên Môi trường để trình Chính phủ quyết định. Dự kiến trong tháng 6 và đầu tháng 7/2022 sẽ hoàn tất công tác rà phá bom mìn.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND thị xã Phú Mỹ đã kiểm kê xong đang chờ khung chính sách để thực hiện bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi.

Dự án cầu Phước An có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với tỉnh Đồng Nai và hệ thống đường cao tốc trong khu vực (cao tốc Bến Lức - Long Thành; cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây).



Qua đó kết nối toàn bộ nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ; đồng thời, giải tỏa ùn tắc giao thông, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 và các tuyến đường khác.

