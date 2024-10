Bình Phước: Gói sửa chữa trụ sở Ban QLDA huyện Bù Gia Mập đã có chủ

Duy nhất một liên danh dự thầu và trúng

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 21/9/2024, ông Huỳnh Thế Yên - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập đã phê duyệt Quyết định số 200/QĐ-QLDA, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Xây dựng công trình. Duy nhất liên danh Công ty TNHH xây dựng An Đại cát và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tài Thịnh Phát dự thầu và trúng với giá 1.610.775.921 đồng (giá gói thầu 2.040.778.519 đồng).

Được biết gói thầu thuộc dự án Sửa chữa trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập. Ngày 21/8/2024, ông Đoàn Văn Thảo - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập đã ký quyết định 2653/QĐ-UBND, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình có tổng mức đầu tư 2.500.000.000 đồng.

Theo UBND huyện Bù Gia Mập, hiện nay do khối nhà làm việc Ban Quản lý dự án đã xuống cấp, hự hỏng nặng như thấm dột, ẩm mốc ảnh hưởng đến công việc, an toàn sức khoẻ cán bộ tại đây, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công việc, an toàn sức khoẻ của cán bộ thì việc đầu tư xây dựng công trình là rất cần thiết. Công ty TNHH xây dựng cầu đường Vĩnh An lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Và với mức đầu tư 2.500.000.000 đồng, trong đó: Chi phí xây dựng là 2.040.778.519 đồng; chi phí quản lý dự án 64.034.095 đồng; Chi phí tư vấn xây dựng: 221.842.676 đồng; Chi phí khác 13.785.194 đồng và Chi phí dự phòng 159.559.516 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Quyết định phê duyệt dự án. Nguồn MSC

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Tới ngày 10/9/2024, UBND huyện Bù Gia Mập phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thông qua Quyết định 2744/QĐ-UBND. Theo đó dự án có 4 gói thầu liên kết. Chỉ sau đó 2 ngày (ngày 12/9/2024), ông Huỳnh Thế Yên - giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập đã ký Quyết định số 199/QĐ-QLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập có giá 2.040.778.519 đồng, hoàn thành mở thầu vào ngày 21/9/2024 với duy nhất Liên danh Công ty Phương Nam (bao gồm Công ty TNHH xây dựng An Đại cát và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tài Thịnh Phát) dự thầu với giá 1.610.775.921 đồng.

Ngay trong ngày 21/9/2024, ông Huỳnh Thế Yên - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập đã phê duyệt Quyết định số 200/QĐ-QLDA, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Xây dựng công trình nêu trên.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng An Đại Cát có địa chỉ tại phường Thác Mơ, TX Phước Long, Bình Phước; người đại diện Nguyễn Thị Lan. Công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 10/8/2023 đến nay, đã tham gia và trúng 14/14 gói, tổng giá trị trúng thầu 13.512.205.025 đồng (với 671.647.707 đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 2.147.248.850 đồng; với vai trò liên danh 11.364.956.175 đồng.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập đến thời điểm hiện tại đã trúng 8/8 gói thầu. Đây cũng là nhà thầu thực hiện nhiều gói thầu Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tài Thịnh Phát có địa chỉ tại phường Long Thủy, TX Phước Long, Bình Phước. Thành lập năm 2019 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Lê Đức Thọ.

Từ tháng 2/2021 đến nay, nhà thầu cũng tham gia và trúng 17/17 gói thầu. Tổng giá trị 29.122.628.796 đồng (với 20.832.824 đồng là các gói chỉ định thầu); trong vai trò nhà thầu độc lập 18.963.131.547 đồng; trong vai trò nhà thầu liên danh 10.159.497.249 đồng.

Trước khi thực hiện gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập nêu trên. Ngày 12/8/2024, liên danh Công ty TNHH xây dựng An Đại cát và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tài Thịnh Phát được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập phê duyệt Quyết định 155/QĐ-QLDA, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng 04 phòng lầu trường TH Bình Thắng A với giá 2.216.154.513 đồng (giá gói thầu 2.239.726.200 đồng).